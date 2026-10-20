Περαστική είδε το παιδί μόνο του, σε πεζοδρόμιο στην Άρτα.

Ένα παιδί, περίπου 3,5 ετών, εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του στην Άρτα, με συνέπεια να συλληφθούν ο παππούς και ο πατέρας του ανηλίκου.

Περαστική εντόπισε το παιδί να περιφέρεται χωρίς επιτήρηση σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, το απόγευμα της Δευτέρας. Η γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές και αστυνομικοί που έφτασαν εκεί εντόπισαν το παιδί μόνο του, χωρίς την επιτήρηση ενήλικα.

Έπειτα από έρευνα, εντοπίστηκε ο παππούς του παιδιού και προέκυψε ότι το νήπιο είχε διαφύγει της προσοχής του, με συνέπεια να βγει μείνει χωρίς επίβλεψη. Ο παππούς συνελήφθη για έκθεση, όπως και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος παρουσιάστηκε στη συνέχεια αυτοβούλως στην Αστυνομία.

Πηγή: epiruspost