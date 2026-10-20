O μαθητής του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμαριάς τραυματίστηκε στο κεφάλι όμως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τροχαίο με παράσυρση ανηλίκου μαθητή σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι έξω από Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr το ατύχημα έλαβε χώρα κατά το σχόλασμα στις 14:20, έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες. Μόλις ο ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, ωστόσο η κατάσταση του κρίνεται καλή.