Τροχαίο με παράσυρση ανηλίκου μαθητή σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι έξω από Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr το ατύχημα έλαβε χώρα κατά το σχόλασμα στις 14:20, έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες. Μόλις ο ανήλικος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο ανήλικος φέρει κάκωση κεφαλής, ωστόσο η κατάσταση του κρίνεται καλή.