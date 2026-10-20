Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από την Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ Λιοσίων.

«Στο κόκκινο» είναι η κίνηση στον Κηφισό, μετά από καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, με αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία.

Πού εντοπίζονται τα προβλήματα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από την παραλιακή και την Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ στη Λιοσίων.

Καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο από το Τατόι μέχρι την Φιλαδέλφεια.

Tροχαίο και στην Λεωφόρο Αθηνών

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος των διυλιστηρίων, στην περιοχή του Ασπροπύργου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού στις διαχωριστικές γραμμές.

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