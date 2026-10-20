Γονική άδεια: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς και την δυνατότητα να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου.

Ενόψει της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στις σχολικές γιορτές και την παρέλαση προετοιμάζονται τόσο με πρόβες για τον βηματισμό όσο και για τα ποιήματα και τα κείμενα που θα απαγγελθούν παραμονές της γιορτής καθώς τα σχολεία θα είναι κλειστά ανήμερα της αργίας.

Για πολλούς γονείς, ιδιαίτερα όσους έχουν παιδιά στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, η σχολική γιορτή αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή. Θέλουν να παρακολουθήσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους, να τα καμαρώσουν στη σκηνή ή στη χορωδία και να χειροκροτήσουν την προσπάθειά τους. Ωστόσο, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν πάντα στους εργαζόμενους γονείς να βρίσκονται στο σχολείο τις συγκεκριμένες ώρες. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα αξιοποίησης της άδειας σχολικής παρακολούθησης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί και κατά τις ημέρες σχολικών εορτών και εκδηλώσεων.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Η άδεια σχολικής παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους γονείς να απουσιάζουν από την εργασία τους, χωρίς περικοπή αποδοχών και κατόπιν άδειας του εργοδότη, για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη ημέρα, προκειμένου να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπονται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι γονείς ώστε να ενημερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους, την εκπαιδευτική τους πορεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του σχολείου. Η δυνατότητα χορήγησης της άδειας περιλαμβάνει και τις ημέρες σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Έτσι, οι γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρήση της για να παρακολουθήσουν τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, σε συνεννόηση με τον εργοδότη τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Ποιους γονείς αφορά η άδεια για την 28η Οκτωβρίου

Η άδεια ενδιαφέρει εργαζόμενους γονείς παιδιών όλων των σχολικών βαθμίδων, από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό έως το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στις μικρότερες ηλικίες, οι σχολικές γιορτές συχνά περιλαμβάνουν ποιήματα, τραγούδια, θεατρικά δρώμενα και άλλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές. Στις μεγαλύτερες τάξεις, οι γονείς μπορεί να θέλουν να παρακολουθήσουν την παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και τους παραστάτες ή την απονομή αριστείων, βραβείων και επαίνων. Η παρουσία τους σε αυτές τις στιγμές έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μοιραστούν με τα παιδιά τους την προσπάθεια και τις διακρίσεις τους.

Σημειωτέον ήδη τα σχολεία ενημερώνουν τους γονείς για το τελευτουργικό της σχολικής γιορτής και για τη δυνατότητα προσέλευσής τους. Σε σχετική ανακοίνωση Δημοτικού Σχολείου προς τους γονείς και κηδεμόνες αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Όσοι γονείς παρευρεθούν στη σχολική γιορτή και επιθυμούν βεβαίωση για την εργασία του θα πρέπει να στείλουν e-mail στο σχολείο αναφέροντας ονοματεπώνυμο του μαθητή, τάξη που φοιτά και απαραιτήτως να δηλώσει σε γονέα αφορά η βεβαίωση.»

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Πώς γίνεται η χορήγηση της άδειας

Σε κάθε περίπτωση η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις. Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν την άδεια για τη σχολική γιορτή καλό είναι να ενημερώσουν εγκαίρως με τον εργοδότη τους για την πρόθεσή τους να απουσιάσουν στις 27 Οκτωβρίου λόγω της σχολικής γιορτής.