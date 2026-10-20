Καλά τα νέα για τους μαθητές της Κηφισιάς καθώς κερδίζουν μια νέα αργία με κλειστά σχολεία και μάλιστα παραμονές της 28ης Οκτωβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς η τοπική αργία μεταφέρθηκε από τις 6 Αυγούστου στην εορτή του Αγίου Δημητρίου. Με αυτά τα δεδομένα λόγω του ότι η φετινή γιορτή «πέφτει» Δευτέρα οι μαθητές έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν καθώς κερδίζουν τριήμερο ξεκούρασης λόγω του σαββατοκύριακου που προηγείται.

28η Οκτωβρίου: Το εμβόλιμο τριήμερο με κλειστά σχολεία για τους μαθητές της Κηφισιάς

Η απόφαση του Δήμου να αλλάξει πολιούχο και εφεξής αντί της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα να τιμάται η γιορτή του Αγίου Δημητρίου φέρνει τα πάνω κάτω στο σχολικό ημερολόγιο. Πλέον η νέα αργία φέρνει μαζί της υποχρεωτικά και μια μέρα με κλειστά σχολεία στις 26 Οκτωβρίου καθώς η προηγούμενη αργία που ίσχυε τα τελευταία 77 χρόνια «έπεφτε» στις 6 Αυγούστου που τα σχολεία ήταν ούτως ή άλλως κλειστά λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.

Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 111/2026, στις 14 Ιουλίου εφεξής η τοπική αργία της Κηφισιάς θα τιμάται υποχρεωτικά στις 26 Οκτωβρίου. Μάλιστα τα ημερολογιακά τερτίπια κάνουν το φετινό «ποδαρικό» ιδιαιτέρως καλοδεχούμενο καθώς δημιουργεί ένα εμβόλιμο τριήμερο πριν την 28η Οκτωβρίου. Καθώς οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία την Τρίτη 27 του μήνα όπου θα πραγματοποιηθούν οι σχολικές γιορτές για την 28η Οκτωβρίου. Όμως δεν αποκλείεται πολλοί γονείς της περιοχής εκμεταλλευόμενοι την αργία να κανονίσουν διακοπές με τα παιδιά τους για ένα πενθήμερο καθώς τα μαθήματα θα επανεκκινήσουν την Πέμπτη 29 του μήνα. Βέβαια να σημειωθεί ότι στην Δευτεροβάθμια θα τηρηθεί απουσιολόγιο ανήμερα της σχολικής γιορτής οπότε οι γονείς θα πρέπει να το συνυπολογίσουν αν σχεδιάζουν διακοπές ή καποιο οικογενειακό ταξίδι.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Δήμου Κηφισιάς «η αργία της 26ης Οκτωβρίου αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν στον Δήμο Κηφισιάς».