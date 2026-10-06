Ο νέος πολιούχος της Κηφισιάς φέρνει τα πάνω κάτω στην αργία με κλειστά σχολεία - Τι θα συμβεί φέτος σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Μια σημαντική αλλαγή ισχύει από φέτος στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς μεταφέρθηκε η ημερομηνία της τοπικής αργίας, η οποία παρέμενε ίδια εδώ και 77 χρόνια γεγονός που αλλάζει και την αντίστοιχη αργία για τα σχολεία.

Εφεξής πολιούχος της Κηφισιάς ορίστηκε ο Άγιος Δημήτριος και η τοπική αργία μεταφέρθηκε από τις 6 Αυγούστου στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη. Η αλλαγή προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 111/2026 στις 14 Ιουλίου. Έτσι, η 26η Οκτωβρίου θα αποτελεί πλέον ημέρα τοπικής αργίας για τον Δήμο Κηφισιάς, ενώ η προηγούμενη ημερομηνία, 6 Αυγούστου, παύει να ισχύει ως αργία.

Δείτε ΕΔΩ το προεδρικό διάταγμα

Κλειστά τα σχολεία στις 26 Οκτωβρίου στον Δήμο Κηφισιάς

Η αλλαγή αφορά άμεσα και τους μαθητές της περιοχής, καθώς την 26η Οκτωβρίου τα σχολεία στον Δήμο Κηφισιάς θα παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά. Μάλιστα η αργία είναι οριζόντια καθώς αφορά όλες τις βαθμίδες και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μάλιστα φέτος τα ημερολογιακά τερτίπια είναι ιδιαιτέρως ευνοικά για τους μαθητές καθώς η 26η του Οκτώβρη «πέφτει» Δευτέρα άρα συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο δημιουργεί ένα εξαιρετικό τριήμερο για τους μαθητές. Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει την Τρίτη 27 του μήνα όπου θα συμμετάσχουν στις σχολικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν το παρών στην γιορτή του σχολείου καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και μετά από ένα δίωρο θα αποχωρήσουν από τα σχολεία. Σημειωτέον ότι ανήμερα της 26ης Οκτωβρίου κλειστές θα παραμείνουν και οι εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν στον δήμο.

Η αλλαγή αργίας έπειτα από 77 χρόνια

Η προηγούμενη τοπική αργία της Κηφισιάς, στις 6 Αυγούστου, είχε καθιερωθεί με Βασιλικό Διάταγμα στις 28 Φεβρουαρίου 1949. Μετά από 77 χρόνια, η ημερομηνία άλλαξε επίσημα και συνδέεται πλέον με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πολιούχος της πόλης. Η διαδικασία για την αλλαγή είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, καθώς το σχετικό αίτημα είχε τεθεί ήδη από το 2012. Στη συνέχεια ακολούθησαν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με πιο πρόσφατη την ομόφωνη απόφαση 229/2024, που άνοιξε τον δρόμο για την οριστική θεσμοθέτηση της νέας αργίας. Από την πλευρά του, ο Δήμος Κηφισιάς έχει επισημάνει ότι η νέα ρύθμιση έρχεται να επιλύσει μια εκκρεμότητα δεκαετιών, η οποία δημιουργούσε σύγχυση στην εκκλησιαστική, διοικητική και εμπορική ζωή της πόλης.