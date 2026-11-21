H δήλωση του αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Κώστα Καρπουχτσή.

Θέση για την συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24 πήρε με δήλωσή του το βράδυ του Σαββάτου 21/11 ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κώστας Καρπουχτσής.

«Η παραληρηματικού τύπου συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24, αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον επικίνδυνο και τυχοδιωκτικό τρόπο με τον οποίο ασκεί εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο πάλαι ποτέ διαφημιστής αντισημιτικών βιβλίων, εμφανίζεται σήμερα όχι απλώς ως υπέρμαχος των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ, αλλά κατά δήλωση του επιδιώκει «να γίνει ο πιο φιλό-Ισραηλινός πολιτικός στον κόσμο». Και φυσικά το παραλήρημα ενός ακροδεξιού υπουργού ο οποίος προσπαθεί να ξεπλύνει τις δηλώσεις του παρελθόντος, δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου, καθώς ο κ. Γεωργιάδης, επαίνεσε τον «πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από πλευράς Ισραήλ, ενώ έκανε λόγο για «προπαγάνδα σε βάρος του Ισραήλ κατά τον πόλεμο της Γάζας». Δηλώσεις βγαλμένες από το «εγχειρίδιο» επικοινωνίας της αμερικάνικης και ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς.

Θα θέλαμε ωστόσο να υπενθυμίσουμε στον κ. Γεωργιάδη τα εξής:

α) Το αντισημιτικό του παρελθόν δεν πρόκειται να ξεπλυθεί με δηλώσεις υποταγής στην πολιτική Νετανιάχου

β) Το καθήκον του ως βουλευτής και ως υπουργός δεν είναι η προώθηση των συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά η υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και της διεθνούς νομιμότητας την οποία το Ισραήλ παραβιάζει κατάφωρα.

γ) Είναι λυπηρό για έναν Έλληνα υπουργό, ακόμη και εάν αυτός είναι ο κ. Γεωργιάδης, να αμφισβητεί σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, βάσει των οποίων αναγνωρίζεται η γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και η καθημερινή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. Δηλώσεις που έρχονται σε συνέχεια παλαιότερων θέσεων του με τις οποίες αμφισβητούσε τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τα Ιεροσόλυμα αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Θα όφειλε να γνωρίζει ο κ. Γεωργιάδης ότι η Ελλάδα, διαχρονικά, βασίζεται στις αποφάσεις του ΟΗΕ για κρίσιμα εθνικά ζητήματα όπως το Κυπριακό, επομένως η στάση του προκειμένου να θεμελιώσει την υποστήριξή του στις πολιτικές Νετανιάχου, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο και παραβιάζει πάγιες εθνικές γραμμές.

Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί για το ζήτημα και να αποδοκιμάσει άμεσα την στάση του Υπουργού της, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ της τήρησης της διεθνούς νομιμότητας. Σε διαφορετική περίπτωση απλώς θα ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς της πτέρυγας.

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ΥΓ.: Το γεγονός ότι ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσιάζει εαυτόν ως «εθνικά ευαίσθητο» με διαρκείς επικλήσεις στο θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων, δε βρήκε ούτε μια κουβέντα να πει για την ανάγκη στήριξης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των Χριστιανών στη Γάζα και τους Αγίους Τόπους, δείχνει ότι μπροστά στην υποστήριξη του Νετανιάχου και της δικής του πολιτικής επιβίωσης, δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο» ανέφερε.