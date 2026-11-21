Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση.

Νέο επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από την ιστορική σημαία του Πολυτεχνείου πυροδοτεί η ανακοίνωση του Τομέα Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ, που επανέρχεται στο ζήτημα της διαφύλαξης του ιστορικού κειμηλίου, ασκώντας παράλληλα κριτική στις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΠ.

Με κεντρικό μήνυμα ότι η σημαία της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης ή ιδιοκτησιακό σύμβολο κάποιας πολιτικής παράταξης, ο Τομέας Νέας Γενιάς υποστηρίζει ότι πρέπει να παραμείνει ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών αγώνων.

Μάλιστα, επαναφέρει την πρόταση να αναλάβει τη φύλαξή της ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τους ανθρώπους που πλήρωσαν με φυλακές, εξορίες και βασανιστήρια την αντίστασή τους στη δικτατορία.

Αναλυτικά:

«Η υπόθεση της ιστορικής μνήμης των αγώνων της νεολαίας της χώρας μας δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μικροκομματικής αντιπαράθεσης.

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Συνιστούμε λοιπόν ψυχραιμία, τόσο στο γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ όσο και στην ΠΑΣΠ που έσπευσαν να απαντήσουν με πρωτοφανή τοξικότητα στην ανακοίνωση μας.

Ψυχραιμία αλλά και σοβαρότητα αντίστοιχη με αυτή που επέδειξε στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα τόσο ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, που δια επιστολής του τότε Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ραγκούση στον Πρόεδρο της Βουλής πρότεινε την παράδοση της σημαίας του Πολυτεχνείου είτε στο ΕΜΠ, είτε στον ΣΦΕΑ είτε στη Βουλή, όσο και σήμερα επιδεικνύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου ως σύμβολο ενός συλλογικού αγώνα, ανήκει στους αγωνιστές εκείνων των ημερών που βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν, ανήκει στον ελληνικό λαό και στη νέα γενιά.

O Σύνδεσμος Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), δηλαδή εκείνοι που πλήρωσαν με εξορία, φυλακή, βασανιστήρια το τίμημα της αντίστασης στη χούντα είναι κατά τη γνώμη μας αυτοί που πρέπει να αναλάβουν τη φύλαξη της.

Η Σημαία πρέπει να μείνει για πάντα ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης και των κοινωνικών διεκδικήσεων σήμερα και όχι τρόπαιο σε κάποιο κομματικό ντουλάπι».