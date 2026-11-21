Αναλυτικά όσα επεσήμανε.

Την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στην καινοτομία, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τη νέα γενιά, ανέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του το πρωί του Σαββάτου στο Επιχειρηματικό Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα.

Ο ίδιος συναντήθηκε με νέους επιχειρηματίες και ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον χώρο της καινοτομίας, της έρευνας και της παραγωγής, ενώ συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στις δηλώσεις του έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον στον τόπο τους.

Αναλυτικά:

«Το ζητούμενο σήμερα για την ελληνική οικονομία είναι να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική για να ανοίξουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές προκειμένου να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

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Ένα παράδειγμα βρίσκουμε σήμερα στη Θεσσαλία, σε αυτό το επιχειρηματικό κέντρο καινοτομίας όπου συναντώνται η έρευνα και η παραγωγή. Εδώ πρωτοβουλίες νεοφυών επιχειρήσεων δημιουργούν συνέργειες επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πρέπει να στηρίξουμε τέτοια κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του agrocorner, μιας πρωτοβουλίας που δίνει προστιθέμενη αξία στην αγροδιατροφή με την εποπτεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα άλλο όραμα για την παραγωγή: Με διασύνδεση πρωτογενούς τομεά, μεταποίησης, τουρισμού. Με ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας με πολλά κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα.

Πρέπει όμως να επενδύσουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να ενισχύσουμε κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη.

Έχουμε ένα άλλο όραμα για την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό το σχέδιο θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Γιατί η χώρα μας αξίζει και μπορεί καλύτερα.

Αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Ας κρίνουμε ρεαλιστικά: στη χώρα μας ήρθαν 80 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκοί πόροι -Ταμείο Ανάκαμψης, ΚΑΠ, ΕΣΠΑ- θα περίμενε κάθε πολίτης τα χρήματα αυτά να έχουν αξιοποιηθεί σωστά, να έχουν ενισχύσει το βιοτικό επίπεδο, να έχουν δημιουργηθεί ισχυρές υποδομές -εδώ στη Θεσσαλία είναι κρίσιμο το θέμα της διαχείρισης των υδάτων-.

Είμαστε πλέον 4οι στην πανευρωπαϊκή κατάταξη στις ανισότητες, έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Όλα αυτά αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

Στόχος είναι ένας: ήττα της Νέας Δημοκρατίας, νίκη του ΠΑΣΟΚ και αλλαγή πολιτικής για να έχει κάθε πολίτης προοπτική και μέλλον».

Στη διάρκεια της συζήτησης οι νέοι επιχειρηματίες αναφέρθηκαν στην έλλειψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το οποίο φεύγει εκτός Ελλάδας, στην ελλιπή χρηματοδότηση και την έλλειψη προσανατολισμού σε αντικείμενα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των τεχνικών ειδικοτήτων ιδίως για στον τομέα της μεταποίησης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δ. Κουρέτας και η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Ε. Λιακούλη».