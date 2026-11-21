Τι ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Θέση για την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA 6 και την αγορά του από παππούδες και γιαγιάδες στα εγγόνια τους πήρε με δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου 21/11 ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο MEGA.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το GTA 6 τόνισε πως όσα είπε είναι μια γκάφα καθώς το παιχνίδι αυτό έχει σήμανση πως είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, καθώς έχει πολλές σκηνές βίας και ακραίας παραβατικότητας που δεν είναι καλό για τα παιδιά.

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«Συμφωνώ μαζί σας, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου εκεί θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αυτό. Δεν ξέρω πως παρασύρθηκε, πως έγινε και πως βγήκε αυτό. Το GTA είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να πωλείται στα παιδιά» ανέφερε.