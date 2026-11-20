«Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα», σημειώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Καταδικάστηκε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης για τα όσα έλεγε εναντίον του. Σύμφωνα με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το αρμόδιο δικαστήριο υποχρέωσε τον βουλευτή Χανίων να του καταβάλλει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τις δηλώσεις του.

«Οκτώ χρόνια μετά, οι ύβρεις πληρώθηκαν.

Από το 2015 το λέω καθαρά. Στις ύβρεις του Παύλου Πολάκη δεν απαντώ. Μαζί του θα μιλάω μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρδιζε τις εκλογές αν έβαζε «κάποιους φυλακή», έβαλε στο στόμα του και το δικό μου όνομα. Δεν του απάντησα ποτέ. Περίμενα οκτώ χρόνια. Και θέλει δύναμη να κρατάς τον λόγο σου όταν σε προκαλούν να απαντήσεις», τονίζει στην ανάρτησή του ο Ανδρέας Λοβέρδος και προσθέτει: «Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε να μου καταβάλει χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που μου προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να πληρώσει. Και πλήρωσε. Τα ψέματα πληρώνονται. Η αλήθεια και το φως νικούν πάντα».

{https://x.com/a_loverdos/status/2123690089175773620}