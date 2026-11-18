Κοινός στόχος Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου τα ποσοστά του Τσίπρα - Στα Νότια υποψήφιος ο Μαντζουράνης.

Το Σάββατο γίνεται στα Χανιά ο γάμος της πρώτης κόρης του Παύλου Πολάκη, της Σταυρούλας της δικηγόρου- η μικρή, η Πέρσα, είναι γιατρός.

Ο ευτυχής πατέρας βρίσκεται ήδη στα Χανιά και ασχολείται με τις λεπτομέρεις ενός γάμου που προφανώς θέλει να αφήσει εποχή.

Ήταν ο λόγος που ο βουλευτής Χανίων δεν ήταν στην κατάθεση στεφάνου της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Πολυτεχνείο;

Ίσως όχι, αφού εδώ και καιρό -κατηγορείται ότι- πραγματοποιεί «λευκή απεργία».

Οι δε πληροφορίες μας επιμένουν πως δεν έχει καλέσει στο γάμο της Σταυρούλας ούτε την Ρένα Δούρου, ούτε τον Νίκο Παππά, τα άλλα δυο μέλη της ηγετικής «τρόικας» του ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ;

Κρίσιμη μέρα σήμερα στη Βουλή καθώς συζητείται και ψηφίζεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, τα funds και τον μηχανισμό «Ηρακλής».

Εξεταστική Επιτροιπή θα συγκροτηθεί εφόσον την ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ, καθώς τα άλλα κόμματα και οι περισσότεροι ανεξάρτητοι βουλευτές θα την υπερψηφίσουν. Αν δεν την υπερψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, πάντως, οι 120 ψήφοι που απαιτούνται για τη σύσταση της Εξεταστικής δεν συμπληρώνονται, ενώ σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση δεν θα έχει δικαίωμα με πρωτοβουλία της να συγκροτηθεί Εξεταστική.

Μέχρι χτες, την ώρα της πορείας του Πολυτεχνείου που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δώσει οριστική απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ αν θα ψηφίσει ή όχι την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, με άλλα στελέχη του να λένε ναι και άλλα όχι.

Στην Κουμουνδούρου πάντως παρακολουθούν με προσοχή τι θα πράξουν και βουλευτές που προοπτικά θα πάνε στην ΕΛΑΣ, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου να έχουν ένα ακόμα λόγο να αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα αν δεν ψηφίσουν υπέρ της πρότασης.

Τι θα σηματοδοτεί πολιτικά ένα «ναι» του ΠΑΣΟΚ

Ένα «ναι» του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα εκτιμηθεί διπλά από την Κουμουνδούρου.

Και γιατί θα συγκροτηθεί στη Βουλή Εξεταστική αλλά και γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλλει για την περαιτέρω συγκρότηση του «αντι-Τσίπρα» μετώπου.

Και το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα βγει κερδισμένο αν πει ναι στην πρόταση της Κουμουνδούρου, καθώς όσο δυναμώνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο υπάρχουν ελπίδες να χάσει κάποιους ψηφοφόρους η ΕΛΑΣ.

Ο Νίκος Παππάς, η εισήγηση και οι μετοχές στο κόμμα!

Το κύριο βάρος της μάχης του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή θα το σηκώσει ο Νίκος Παππάς, που κατά γενική ομολογία αυξάνει την επιρροή του στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Αν και η τελική μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα δοθεί μετά τις εκλογές, σε συνάρτηση πάντα με το ποσοστό που θα λάβει στις κάλπες.

Η πρόταση στη Νέα Αριστερά

Όπως πάντως πληροφορείται η στήλη η ηγεσία της Κουμουνδούρου θα απευθύνει πρόταση διαλόγου στη Νέα Αριστερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει κινητικότητα και με τον Νόκοπ Κοτζιά και το «Πράττω».

Αντιθέτως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με την Λούκα Κατσέλη...

Στα Νότια υποψήφιος ο Μαντζουράνης, στην Α΄ ο Μαντάς

Δυο εξαιρετικές υποψηφιότητες στην ΕΛΑΣ.

Ο Γιάννης Μαντζουράνης στον Νότιο Τομέα.

Και οι δυο εξαιρετικοί νομικοί, εκ των κορυφαίων.

«Ο Γ. Μαντζουράνης μάλιστα απάντησε χθες και στον Άδωνι Γεωργιάδη και στα όσα είπε ο υπουργός Υγείας για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου:

Προς κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τους ομοϊδεάτες του,

Στο Πολυτεχνείο οι δολοφονηθέντες δεν είναι απλά και μόνο νεκροί αλλά Αθάνατοι. Ο λαός δεν ξεχνά».

Δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι...