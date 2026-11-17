«Είναι ντροπή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διατυπώνονται τέτοιες ακραίες απόψεις από κορυφαία στελέχη της χωρίς να αποδοκιμάζονται», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτησή του.

«Πενήντα τρία χρόνια μετά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας συγκινεί και μας εμπνέει.

Τιμάμε όσους τόλμησαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμά τους: «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Ζωή με αξιοπρέπεια, γνώση και προοπτική για κάθε νέο, Δημοκρατία που ακούει τον πολίτη και λογοδοτεί σε αυτόν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη σημερινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Σήμερα, που η ανασφάλεια και οι ανισότητες κλονίζουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αυτό το μήνυμα παραμένει επίκαιρο. Κανένα αδιέξοδο δεν δικαιώνει την επιστροφή στο σκοτάδι. Καμία αγανάκτηση δεν αθωώνει τη δικτατορία που φυλάκισε, βασάνισε, δολοφόνησε και οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου.

Δεν μπορούμε, όμως, να προσπερνάμε την προσπάθεια κύκλων της Ακροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας να ξαναγράψουν την Ιστορία με συστηματική εκστρατεία στο διαδίκτυο και με δημόσιες δηλώσεις στελεχών. Από το «δεν υπήρξαν νεκροί» στο «δεν υπήρξαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο», ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Θέλουν να υποβαθμίσουν τη θυσία, να εξωραΐσουν τη δικτατορία και να δικαιώσουν την πολιτική τους διαδρομή.

Είναι ντροπή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διατυπώνονται τέτοιες ακραίες απόψεις από κορυφαία στελέχη της χωρίς να αποδοκιμάζονται. Η ανοχή αυτή ισοδυναμεί με πολιτική κάλυψη και σιωπηρή αποδοχή αυτών των επικίνδυνων αντιλήψεων.

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Όσοι αψήφησαν τον φόβο και αντιστάθηκαν στη χούντα, όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα τανκς και τις χιλιάδες σφαίρες της καταστολής, όσοι θυσίασαν τη ζωή τους εκείνες τις σκοτεινές μέρες, θα είναι για εμάς εσαεί ήρωες και πρωτομάστορες της Γ΄Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η μνήμη του Πολυτεχνείου είναι χρέος: να αντιστεκόμαστε στην παραχάραξη της Ιστορίας, στη λήθη και την ανοχή του σύγχρονου αυταρχισμού που προχωρά χέρι χέρι με τη διαφθορά. Να συνεχίζουμε τον αγώνα για μια ενωμένη Κύπρο χωρίς στρατεύματα κατοχής.

Απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα, η απάντησή μας είναι περισσότερη Δημοκρατία, δικαιοσύνη και συμμετοχή. Για να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να οικοδομήσουν το μέλλον που ονειρεύονται.

Έτσι τιμάμε το Πολυτεχνείο. Με τη μνήμη ζωντανή και την ευθύνη να κάνουμε την ελπίδα πράξη», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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