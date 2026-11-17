Όσα ανέφερε στο «Πρωινό» ο γιατρός του ηθοποιού.

Στο νοσοκομείο παραμένει ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από πτώση στο σπίτι του, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ο γιατρός του ηθοποιού, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος, κύριος Ανδρέας Στρατής, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» μεταφέροντας τα νεότερα για την υγεία του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, χωρίς να έχει ακόμη επικοινωνία με το περιβάλλον.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο κ. Στρατής, μιλώντας στην εκπομπή, ανέφερε: «Υπάρχει μία στασιμότητα, δυστυχώς. Υπάρχει μία νευρολογική στασιμότητα, δεν έχουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα που θα θέλαμε εμείς να έχει ο ασθενής έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην αποσωλήνωση του ασθενή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν είναι σε καταστολή, όμως ο ασθενής δεν μας δείχνει τα σημάδια που θα θέλαμε εμείς από την εγκεφαλική του λειτουργία, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον», πρόσθεσε ο γιατρός και συνέχισε:

«Το αιμάτωμα υποχωρεί, όμως, η ζημιά που έχει γίνει στον εγκέφαλο είναι μεγάλη, ο εγκέφαλος είναι σε ένα σοκ και περιμένουμε να αντιδράσει ο ίδιος ο οργανισμός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι… Το κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό… Το μειονέκτημα για τον κύριο Καλλιβωκά, είναι ότι είναι 96 ετών και ο εγκέφαλός του είναι ένας εγκέφαλος ενός 96χρονου με ό,τι πάει να πει αυτό και ό,τι συνεπάγεται. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας στις πόσες μέρες πρέπει να περιμένουμε. Απλώς, όσο περνάει ο καιρός και δεν έχουμε κάποια σημάδια, τόσο η κλεψύδρα αδειάζει αρνητικά για τον ασθενή», σημείωσε ο κύριος Στρατής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmxczokdp40p?integrationId=40599y14juihe6ly}