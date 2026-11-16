Η Βικτώρια Χαλκίτη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Την τελευταία φορά που βρέθηκε στην πίστα, αλλά και τον λόγο που επέλεξε να απέχει από αυτή, θυμήθηκε η Βικτώρια Χαλκίτη, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή ήταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το 2007.

Η ίδια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για την απόφασή της να απέχει από τη σκηνή, η Βικτώρια Χαλκίτη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν μία συνειδητή απόφαση που πήρα το 2007 αν θυμάμαι καλά. Ήταν η τελευταία φορά και ήταν τότε, δυστυχώς, κοίτα πώς έρχονται τα πράγματα, με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δουλέψαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και είπα ‘δεν θέλω άλλο’. Γιατί, πάλευα πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι πάντα ωραία. Ήταν για εμένα ένα συνεχόμενο κυνήγι που δεν ήτνα πάντα ευχάριστο και είχα κουραστεί».

Η αναφορά στη Dara και την Eurovision

Παράλληλα, η Βικτώρια Χαλκίτη, που ήταν στην ομάδα της Dara, της νικήτριας της Eurovision 2026, αναφέρθηκε στη βραδιά του τελικού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Εκείνη τη βραδιά… δεν το περιμέναμε καθόλου. Τέτοιο συναίσθημα δεν έχω νιώσει».

Σε ό,τι αφορά την επιλογή του Φωκά Ευαγγελινού να απέχει από την φετινή διοργάνωση, η ίδια, ανέφερε: «Είναι έκπληξη ότι φέτος δεν θα είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όχι ευχάριστη, αλλά είναι έκπληξη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, η Βικτώρια Χαλκίτη, αποκάλυψε ότι και φέτος θα βρίσκεται στην ομάδα κάποιου καλλιτέχνη, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περεταίρω πληροφορίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwiswu7ovzt?integrationId=40599y14juihe6ly}