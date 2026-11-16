Διαμόρφωση προτάσεων με τις πληροφορίες από το Google Maps.

Διαθέσιμη είναι από τη Δευτέρα (16/11) και για την Ελλάδα μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης του Google Maps, που δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης διαδρομών μεταξύ άλλων.

Το Ask Maps αξιοποιεί τις δυνατότητες του Gemini, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Google Maps, μετατρέποντας την εφαρμογή σε έναν πιο διαδραστικό ψηφιακό βοηθό. Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανοιχτές ερωτήσεις για καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και να λαμβάνουν άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιούν διαδοχικές αναζητήσεις, ανακοίνωσε η Google.

Από τις βασικές δυνατότητες του Ask Maps είναι ο σχεδιασμός διαδρομών. Οι χρήστες μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την επόμενη μετακίνησή τους και να ενημερώνονται για την κίνηση, τυχόν συμβάντα στο οδικό δίκτυο και τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης, η λειτουργία παρέχει πληροφορίες για την επιλογή προορισμού και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτόν. Οι απαντήσεις συνοδεύονται με διαδραστικό χάρτη, ο οποίος ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ενώ περιλαμβάνονται εκτιμώμενοι χρόνοι άφιξης, πληροφορίες για διαθέσιμες επιλογές στάθμευσης και εικόνες από την υπηρεσία Street View.

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Ο σχεδιασμός ημερήσιου προγράμματος

Ανάμεσα στις δυνατότητες που δίνει το Ask Maps είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων και μετακινήσεων. Οι χρήστες μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε ημερήσια προγράμματα, με προτεινόμενες διαδρομές, στάσεις και εκτιμώμενους χρόνους μετακίνησης.

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων, αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το Google Maps, διευκολύνοντας την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και την οργάνωση επισκέψεων.

Η νέα λειτουργία ενσωματώνεται στις προσωπικές λίστες αποθηκευμένων τοποθεσιών. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν, μέσω ερωτήσεων, συγκεκριμένα μέρη ανάμεσα σε εκατοντάδες τοποθεσίες που έχουν ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να χρειάζεται να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε καταχώριση. Για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν από το Ask Maps να τους προτείνει ένα μέρος για brunch μέσα από τις αποθηκευμένες επιλογές τους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ