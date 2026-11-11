Πώς οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν πληροφορίες.

Το Google Gemini προσφέρει πλέον τη λειτουργία «Σύνοψη μνήμης» (Memory summary), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν όσα έχει γνωρίζει για αυτούς η εφαρμογή.

Στην έκδοση για υπολογιστές, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα λειτουργία μέσω της διαδρομής Ρυθμίσεις (Settings) > Προσωπική νοημοσύνη (Personal Intelligence) ή απευθείας στη διεύθυνση gemini.google.com/personalization-settings.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες πληροφοριών, όπως: «Βασικά στοιχεία» (μια συνοπτική εικόνα του προσωπικού προφίλ του χρήστη, της τοποθεσίας του και των σημαντικών σχέσεών του), «Εργασία και επαγγελματικά σχέδια», «Ταξίδια και καθημερινός εξοπλισμός», «Μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία» και «Άσκηση και τρόπος ζωής». Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει επιμέρους σημεία με συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το πεδίο κειμένου στο κάτω μέρος της σελίδας επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν πληροφορίες. Για παράδειγμα:

Για την προσθήκη πληροφοριών: «Πρόσθεσε στη μνήμη σου ότι μιλάω ιαπωνικά».

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Για τη διαγραφή πληροφοριών: «Διέγραψε από τη μνήμη σου τον παλιό αριθμό τηλεφώνου μου».

Σύμφωνα με την Google, «το Gemini ενδέχεται να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, εάν το αίτημα του χρήστη είναι ασαφές, ώστε να διασφαλίσει την ακρίβεια της σύνοψης».

Το εικονίδιο με το μολύβι, στην επάνω δεξιά γωνία, επιτρέπει την πραγματοποίηση πιο εκτεταμένων αλλαγών. Παράλληλα, στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται μέσω του εικονιδίου με τις τρεις τελείες, υπάρχει η επιλογή «Ιστορικό μνήμης» (Memory history), μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για το πότε προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες.

Επισήμως, η λειτουργία είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές των προγραμμάτων Google AI, στην αγγλική γλώσσα (ΗΠΑ), με ενεργοποιημένες τις επιλογές «Keep Activity» και «Memory».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί η διάθεσή της στις εφαρμογές Android και iOS, αν και εκτιμάται ότι η εμπειρία χρήσης θα είναι παρόμοια.

Με πληροφορίες από 9to5google.com