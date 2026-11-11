Οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συνήθως ιδιωτική υπόθεση. Αυτή του Τζένσεν Χουάνγκ έχει παγκόσμιες επιπτώσεις.

Με τα μαύρα δερμάτινα τζάκετ του και τα γκρίζα μαλλιά του, ο 63χρονος Τζένσεν Χουάνγκ είναι ένα από τους βασικούς πρωταγωνιστές της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Διοικεί την εταιρεία Nvidia, η οποία παράγει τα πλέον περιζήτητα τσιπ υπολογιστών στον κόσμο - γεγονός που του επιτρέπει να επικοινωνεί αργά το βράδυ με τον πρόεδρο Τραμπ, θερμό υποστηρικτή του κλάδου.

Ο Χουάνγκ, ωστόσο, διατηρούσε όλο αυτό το διάστημα δεσμό με μια κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να τροφοδοτούσε με πληροφορίες - καθώς και με εξελιγμένα τσιπ - την Κίνα. Η γυναίκα αυτή, η Άλις Χουάνγκ, είναι πρώην διευθυντικό στέλεχος της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Πρόκειται για ένα σίριαλ που τα έχει όλα: προδοσία, εταιρική κατασκοπεία και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, με τις συνέπειές του να απλώνονται σε ολόκληρη την Ουάσινγκτον. Στο Καπιτώλιο υπάρχουν διακομματικές εκκλήσεις για διεξαγωγή ερευνών, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει τη δική του έρευνα. Η Nvidia, μία από τις πιο σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου, διεξάγει εσωτερικό έλεγχο.

Ορισμένουν εκτιμούν πως η τεχνολογία αυτή θα ανασχηματίσει τον ανθρώπινο πολιτισμό προσδίδοντας στους υπολογιστές τεράστιες ικανότητες δημιουργίας και ανάλυσης, ενώ ο Τραμπ έχει επαναλάβει ότι «όποιος κερδίσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, κερδίζει τα πάντα». Η Nvidia αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των σχεδίων των ΗΠΑ για την κυριαρχία στον τομέα αυτό.

Όταν ρωτήθηκε για την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ, ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι είχε μιλήσει με το στέλεχος της τεχνολογίας καθώς το σκάνδαλο φούντωνε.

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«Πιστεύω ότι είναι καλά [δεν κινδυνεύει]», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «μου είπε πως δεν είχε απολύτως καμία ιδέα ότι το εν λόγω πρόσωπο ήταν κατάσκοπος».

Όσο για το πότε ο πρόεδρος έμαθε για πρώτη φορά για τις ανησυχίες που αφορούσαν την Άλις Χουάνγκ, ο Τραμπ προσπέρασε την ερώτηση: «Μπορεί να υπήρξε κάποια αναφορά», είπε. «Σίγουρα δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση».

Η απειλή της κατασκοπείας και η υπόθεση Megaspeed

Με την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα να αντιμετωπίζεται ως ένα κατεξοχή πεδίο σκληρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού, το υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποιεί διαρκώς για την απειλή κατασκοπείας που συνιστά το Πεκίνο.

Αυτό περιλαμβάνει προσπάθειες καλλιέργειας σχέσεων με άτομα σε καίριες θέσεις στην κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και προσπάθειες απόκτησης ευαίσθητης τεχνολογίας, όπως τα τσιπ ΑΙ που αναπτύσσονται στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, η Megaspeed βρέθηκε στο στόχαστρο του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ για εικαζόμενη παρακάμψη των αμερικανικών νόμων περί εξαγωγών και διοχέτευση μεγάλου αριθμού εξελιγμένων τσιπ της Nvidia σε Κινέζους χρήστες. Η εταιρεία αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς, ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Η έρευνα του υπουργείου Εμπορίου παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ η Διεύθυνση Εθνικής Ασφαλείας ερευνά αν η Megaspeed παραβίασε τους νόμους περί ελέγχου εξαγωγών - μια έρευνα που προϋποθέτει την εξέταση της Άλις Χουάνγκ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από την εταιρεία του για τη σχέση αυτή, λέγοντας ότι πλήγωσε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, αλλά δεν αναφέρθηκε στις πληροφορίες ότι η Άλις Χουάνγκ ήταν ύποπτη για κατασκοπεία. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δήλωσε ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει» ότι η εθνική ασφάλεια ή τα μυστικά της Nvidia παραβιάστηκαν, και ότι ο Χουάνγκ θα παραμείνει επικεφαλής ενώ συνεργάζεται για την έρευνα.

Το Πεκίνο δήλωσε ότι «ο ισχυρισμός περί κινεζικής κατασκοπείας είναι ανυπόστατος» και τον χαρακτήρισε «τίποτα περισσότερο από συκοφαντία».

Η στενή σχέση Τραμπ - Χουάνγκ

Μετά το πρώτο τους δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο στις αρχές του 2025, ο Τραμπ προσκολλήθηκε στον Χουάνγκ θεωρώντας τον ως έναν «γίγαντα της τεχνολογίας» ικανό να υλοποιήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις για οικονομική αναγέννηση.

Τα τσιπ υπολογιστών που παράγει η Nvidia θα μετέτρεπαν ουσιαστικά τα data centers σε εργοστάσια παραγωγής αμιγούς νοημοσύνης, η οποία στη συνέχεια θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλη την οικονομία για την παραγωγή αυτοκινήτων, νέων φαρμάκων, προηγμένων όπλων και πρωτοφανούς πλούτου.

Ο Τραμπ τηλεφωνούσε τακτικά στον Χουάνγκ για να συζητήσει αυτές τις εξελίξεις.

«Από τη στιγμή που τον γνώρισα, το μόνο πράγμα για το οποίο μου μιλούσε ήταν η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, η επανεκβιομηχάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών, η προστασία και η εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο Χουάνγκ στο AP σε συνέντευξή του το καλοκαίρι. «Γνωρίζει ότι αν η Αμερική είναι πλούσια, έχουμε πολλά φορολογικά έσοδα. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον στρατό, την οικονομία μας, τις κοινότητές μας, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ο Τραμπ έβλεπε το δικό του πολιτικό μέλλον - αλλά κι εκείνος της χώρας - συνδεδεμένο με την Nvidia του Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ συνόδευσε τον Τραμπ στο Air Force One για μια επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο νωρίτερα φέτος. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απένειμε στον Χουάνγκ το Εθνικό Μετάλλιο Επιστήμης.

Ο πρόεδρος μιλούσε για «έναν άνθρωπο, του οποίου η αποφασιστικότητα έθεσε τα θεμέλια για την έκρηξη της υπερ-νοημοσύνης και έφερε την Αμερική στην πρώτη γραμμή της κούρσας, έναν εκπληκτικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει τόσο καλά».

Η Nvidia δώρισε επίσης 25 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ.

Πολιτικές και οικονομικές συνέπειες

Αναλυτές εκτιμούν πως περισσότερα από τα μισά κέρδη του χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ προήλθαν από την ανάπτυξη της βιομηχανίας ΑΙ και την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Χωρίς αυτή την ανάπτυξη, οι καταναλωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να σημειώσουν πτώση, επιφέροντας άλλο ένα οικονομικό πλήγμα σε έναν πρόεδρο που έχει ήδη αποτύχει να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση για ανάσχεση του πληθωρισμού. Οι αυξανόμενες τιμές ήταν μεταξύ των λόγων που οι ψηφοφόροι έδωσαν μια σκληρή απάντηση στους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, επιστρέφοντας τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.

Ενώ ο Χουάνγκ έχει δηλώσει πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να βοηθήσει την Αμερική να πετύχει, έχει επίσης εκφράσει την άποψη ότι η Nvidia θα πρέπει να είναι σε θέση να πουλά ορισμένα από τα λιγότερο εξελιγμένα τσιπ της, όπως το H200, στην Κίνα. Η Nvidia υποστήριζε επί μακρόν ότι οι πωλήσεις αυτές θα βοηθούσαν να διασφαλιστεί ότι το ευρύτερο οικοσύστημα ΑΙ θα παρέμενε συνδεδεμένο με την Αμερική, αποκλείοντας τους Κινέζους κατασκευαστές τσιπ που αναπτύσσουν ημιαγωγούς και συστήματα από το να ανταγωνιστούν την εταιρεία του.

Αυτά τα επιχειρήματα δέχθηκαν αυστηρή κριτική στο παρελθόν, μεταξύ άλλων από τη Δημοκρατική γερουσιαστή της Μασαχουσέτης Ελίζαμπεθ Ουόρεν, η οποία ήθελε να τον καλέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την επιθυμία του να χαλαρώσουν οι εξαγωγικοί περιορισμοί.

Ο Χουάνγκ έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να εμφανιστεί, και οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν με οργή όταν η απιστία του ήρθε στο φως, εκφράζοντας ανησυχίες ότι ένα προπύργιο της αμερικανικής τεχνολογίας ενδέχεται να έχει διαβρωθεί από την κινεζική κυβέρνηση.

Η Ουόρεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Nvidia είχε λάβει εγκρίσεις για την εξαγωγή «εκατοντάδων χιλιάδων προηγμένων τσιπ ΑΙ στην Κίνα, μεταξύ άλλων σε εταιρίες που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό».

Και η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, συνέχισε η Ουόρεν, «εγείρει σημαντικά ερωτήματα που η NVIDIA πρέπει να απαντήσει σχετικά με το βαθμό στον οποίο αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονταν μεταξύ τους».