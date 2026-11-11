H επένδυση επιτρέπει στη Sunlight Group να ελέγχει περισσότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να αναπτύσσει ταχύτερα νέα προϊόντα και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Την ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 75,6 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της Sunlight Technosystems στο Κιλκίς ανακοίνωσε η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia. Η επένδυση ενισχύει την παραγωγική αυτονομία της εταιρείας, η οποία πλέον καλύπτει εσωτερικά το 85% των αναγκών της σε βασικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία μπαταριών.

Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές, τον περιορισμό του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση επιτρέπει στη Sunlight Group να ελέγχει περισσότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να αναπτύσσει ταχύτερα νέα προϊόντα και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας στους πελάτες της, από την κατασκευή βασικών εξαρτημάτων μέχρι την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων μπαταριών.

H επένδυση

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων της Sunlight Technosystems στο Κιλκίς, οι οποίες εκτείνονται πλέον σε 34.450 τετραγωνικά μέτρα.

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Στο πλαίσιο της επένδυσης δημιουργήθηκε νέα μονάδα παραγωγής μεταλλικών κιβωτίων, επιφάνειας 28.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μονάδα παραγωγής πλαστικών δοχείων στοιχείων, επιφάνειας 1.250 τετραγωνικών μέτρων.

Παράλληλα, ξεκίνησε η παραγωγή τεσσάρων νέων προϊόντων υψηλής ακρίβειας, τα οποία χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση βιομηχανικών μπαταριών.

Η νέα παραγωγική δυναμικότητα φτάνει τα 375 μεταλλικά κιβώτια μπαταριών έλξης ημερησίως, τα 19.200 πλαστικά δοχεία στοιχείων μολύβδου-οξέος, τα 15.000 στεγανοποιητικά στοιχεία και τους 23.000 συνδετήρες μπαταριών την ημέρα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η διοίκηση της Sunlight Group στη διατήρηση και ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με έμφαση στη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Λάμπρος Μπίσαλας, υπογράμμισε ότι η επένδυση αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην παραγωγή “Made in Europe”, ενισχύοντας το βιομηχανικό μας αποτύπωμα στην Ελλάδα και στηρίζοντας την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα σε μια παραμεθόριο περιοχή όπως το Κιλκίς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της εταιρείας.