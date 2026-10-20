Η διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον δήμο Κιλκίς.

Ο δήμος Κιλκίς θεσμοθετεί τη χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται εφάπαξ, σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του δήμου Κιλκίς, θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Δήμος Κιλκίς: Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά για το επίδομα

Δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού του δήμου Κιλκίς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημότες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια:

- Ζευγάρια με νεογέννητο παιδί, είτε πρόκειται για έγγαμα ζευγάρια, είτε για ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

- Μονογονεϊκές οικογένειες.

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Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του δήμου Κιλκίς, η οποία θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά

αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ων ενηλίκων δικαιούχων

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από αποδεικτικά όπως δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, λογαριασμοί ρεύματος ή ύδρευσης, από τα οποία προκύπτει ότι η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Κιλκίς.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.