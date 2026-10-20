Η αδυσώπητη γραφειοκρατία για τους ελαιοπαραγωγούς και η ερώτηση στην ευρωβουλή.

Τεράστιες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις έχουν επιβληθεί στους Έλληνες και ευρωπαίους ελαιοπαραγωγούς με έναν αγρότη από το Λασίθι να στέλνει τους προβληματισμούς σε 3 πολιτικούς.

Όπως λέει ο ίδιος, το πρόβλημά του (αλλά και χιλιάδων ακόμη παραγωγών) έγινε ερώτηση από τον Σάκη Αρναούτογλου και ήδη νιώθει ότι μια μάχη κερδήθηκε καθώς «τουλάχιστον ακούστηκε το πρόβλημά του στο Στρασβούργο. Δεν τελείωσε, αλλά σήμερα γιορτάζουμε έστω και λίγο».

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