Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 20ης Οκτωβρίου, που μοίραζε περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια ευρώ σήμερα.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 2, 16, 25, 43 και Τζόκερ το 10.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ, που ανέδειξε δύο τυχερούς οι οποίοι κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, εννέα δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Πέμπτη (22/10), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=fKyWMC8JF_c}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)