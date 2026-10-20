Δασαρχείο και αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα, παγιδεύοντας τα αγριογούρουνα.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) στην Πετρούπολη, όταν τέσσερα αγριογούρουνα «μπούκαραν» σε πιλωτή πολυκατοικίας, κρατώντας τους ενοίκους σε... ομηρία.

Το περιστατικό συνέβη σε πολυκατοικία της οδού Πίνδου και η όλη περιπέτεια διήρκησε για περίπου πέντε ώρες. Προκειμένου να απομακρυνθούν τα ζώα, κινητοποιήθηκε το Δασαρχείο και η αστυνομία, στήνοντας παγίδα.

Όπως μεταδίδει το Star, τα αγριογούρουνα κατέβηκαν από το βουνό προς τα σπίτια αναζητώντας τροφή. Η Πετρούπολη είναι από τις περιοχές που γειτνιάζει με τις δασικές περιοχές του Ποικίλου όρους, με τις εμφανίσεις αγριογούρουνων να είναι σύνηθες φαινόμενο.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των τεσσάρων αγριογούρουνων ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα, χωρίς να αναφέρεται τραυματισμός.

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