Όπως διαπιστώθηκε μετά από την σύλληψη στη Λούτσα οι συλληφθέντες είχαν και εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Στη σύλληψη τριών ατόμων τα οποία καλλιεργούσαν δενδρύλλια κάνναβης και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης στην περιοχή της Αττικής προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στην περιοχή της Λούτσας.

Όπως αναφέρει η αστυνομία στην ανακοίνωση της, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, συνέλαβαν 54χρονο και 49χρονη μέσα στο όχημα το οποίο άνηκε στην 49χρονη γυναίκα. Ειδικότερα, οι δράστες φέρεται να κατείχαν για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορουμένου τους, 2 μαύρες σακούλες που περιείχαν 27,6 κιλά κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι των συλληφθέντων όπου εντοπίστηκαν αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 120 γραμμαρίων. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα οι δύο τους για λογαριασμό και του 27χρονου μαζί είχαν εγκαταστήσει εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Το εργαστήριο ήταν πλήρως εξοπλισμένο με τεχνητό φωτισμό, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη φυτών.

Στο χώρο βρέθηκαν 255 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 50 έως 160 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ κατασχέθηκαν συνολικά: 27,600 κιλά κλώνων κάνναβης,255 δενδρύλλια κάνναβης,120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,3.620 ευρώ, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές, πλαστική φιάλη νερού, 29 πάνελ φωτισμού τύπου led, 56 γλάστρες και εξοπλισμό εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την ίδια πηγή, οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση και το σύνολο των δενδρυλλίων αποκόμιζαν οικονομικά οφέλη που υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 54χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις πλαστογραφίας, αλλά και για βιασμό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.