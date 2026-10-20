Κατά την κατάβαση σε φαράγγι, βρήκαν τη νεογέννητη φώκια.

Ο Αλέξης δεν είναι πια μόνος, αλλά μαζί του βρίσκεται πλέον η Αφροδίτη. Πρόκειται για μια νεογέννητη φώκια, που εντοπίστηκε εξασθενημένη σε δυσπρόσιτη παραλία των Κυθήρων και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm.

Ορειβάτες που έκαναν κατάβαση σε φαράγγι, εντόπισαν την Αφροδίτη την Κυριακή (18/10), στη δυσπρόσιτη παραλία Καλάμι των Κυθήρων. Η νεογέννητη φώκια ήταν αποχωρισμένη από τη μητέρα της, πιθανόν λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών, εκτιμά η MOm. Οι ορειβάτες, μαζί με μέλη της Animal Aid Kythira μετέφεραν το ζώο σε ειδικό σάκο αναρρίχησης. Αρχικά το πήγαν σε κτηνιατρείο του νησιού για τις πρώτες βοήθειες και τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις Περίθαλψης της MOm που φιλοξενούνται σε χώρο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα.

«Φανερά υποσιτισμένη και εξασθενημένη, η νεογέννητη φώκια, ηλικίας περίπου μιας εβδομάδας, με βάρος μόλις 15 κιλά, υπεβλήθη στις πρώτες αιματολογικές, βιοχημικές και ακτινολογικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών. Μέχρι στιγμής, τα ευρήματα δεν δείχνουν κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα, πέρα από την έντονη ασιτία και αφυδάτωση που επέφερε την γενική εξασθένηση του οργανισμού της», περιγράφει η οργάνωση για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας σε ανάρτηση.

Η υγεία της Αφροδίτης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση και προτεραιότητα της οργάνωσης είναι η σταδιακή αποκατάσταση με απώτερο στόχο την επιστροφή στο φυσικό της περιβάλλον.

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Παρέα με τον Αλέξη η Αφροδίτη

Ο Αλέξης ήταν η πρώτη «ορφανή» νεογέννητη φώκια της χρονιάς. Εντοπίστηκε στα τέλη Αυγούστου να περιπλανιέται για τρεις ημέρες χωρίς την μητέρα του στις δυτικές ακτές των Σπετσών.

Μετά τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της ΜOm απολαμβάνει τη φροντίδα των ειδικών και η κατάστασή του βελτιώνεται. «Ξεπεράσαμε τα 30 κιλά! Ο Αλέξης μεγαλώνει και δυναμώνει με γοργούς ρυθμούς! Η ώρα για την επιστροφή στη θάλασσα πλησιάζει όλο και πιο κοντά!», ανέφερε ανάρτηση της οργάνωσης πριν από λίγα 24ωρα.

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