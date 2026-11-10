Παραμένουν ακάλυπτες 17 διδακτικές ώρες Μαθηματικών εβδομαδιαίως στο Λύκειο, ενώ σοβαρά κενά καταγράφονται και στο Γυμνάσιο Κυθήρων - Κοινή διαμαρτυρία, γονέων, καθηγητών και μαθητών.

Έντονη ανησυχία για την σημαντική υποστελέχωση των σχολείων τους εκφράζουν γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές στα Κύθηρα, καθώς δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Με κοινή διαμαρτυρία τους, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κυθήρων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Κυθήρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Κυθήρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Κυθήρων καθώς και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο Γυμνασίου Κυθήρων και το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου Κυθήρων ζητούν άμεσες λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τόσο του Γυμνασίου όσο και του Γενικού Λυκείου του νησιού.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η διάθεση εκπαιδευτικού Μαθηματικών, η οποία κατέχει οργανική θέση στο Γυμνάσιο Κυθήρων και έχει οριστεί Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, για 14 διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο Γενικό Λύκειο. Όπως επισημαίνεται η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Λυκείου, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο Γυμνάσιο. Οι ώρες Μαθηματικών που δεν καλύπτονται εκεί ανατίθενται υποχρεωτικά υπερωριακά σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, μέσω δεύτερης και τρίτης ανάθεσης.

Με 17 ώρες κενό στα Μαθηματικά την εβδομάδα πώς θα προετοιμαστούν οι μαθητές για τις Πανελλήνιες 2027;

Την ίδια στιγμή, στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτες 17 διδακτικές ώρες Μαθηματικών εβδομαδιαίως, παρά τη διάθεση της εκπαιδευτικού. Η σχολική κοινότητα εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών, καθώς πλησιάζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ενώ για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες 2027. Κοινό αίτημα είναι να να διασφαλιστεί η επαρκής στελέχωση και των δύο σχολικών μονάδων, χωρίς να επιβαρύνονται εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων με την κάλυψη διδακτικών ωρών που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως σημειώνουν στην κοινή τους επιστολή «Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται ουσιαστικά, όταν διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και των δύο σχολείων, χωρίς η κάλυψη αναγκών του ενός να δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στο άλλο. Ζητούμε:

1. Την άμεση επανεξέταση της μετακίνησης / διάθεσης της Αναπληρώτριας Διευθύντριας και ΣΣΖ του Γυμνασίου και την εξασφάλιση της παρουσίας της στο σχολείο της οργανικής της θέσης για την κάλυψη των διδακτικών και διοικητικών αναγκών του.

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2. Την άμεση τοποθέτηση εκπαιδευτικών Μαθηματικών (ΠΕ03) στο Γενικό Λύκειο Κυθήρων, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος.

3. Την έγγραφη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τα μέτρα που θα ληφθούν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών των Κυθήρων σε πλήρη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ζητούμε ουσιαστικές και άμεσες λύσεις.»