«Τα κενά στα σχολεία δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται» - Οι εκατοντάδες χαμένες σχολικές ώρες αυξάνονται προοδευτικά με το αίτημα για γ φάση αναπληρωτών να είναι πιεστικό.

Μετά το πέρας και της β φάσης προσλήψεων αναπληρωτών η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία δεν έχει εξομαλυνθεί καθώς υπάρχουν ακόμη 16.683 κενά με τους μαθητές σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να χάνουν εβδομαδιαία ώρες μαθημάτων και μάλιστα σε βασικές ειδικότητες.

Μόλις 29% η κάλυψη στη Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η εικόνα της Β΄ Φάσης προσλήψεων αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Από τις 23.026 ανάγκες που είχαν καταγραφεί για τη συγκεκριμένη φάση, καλύφθηκαν 6.683, δηλαδή περίπου το 29%. Στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν 5.090 κενά και πραγματοποιήθηκαν 1.579 προσλήψεις, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται στο 31%. Μετά τις προσλήψεις, 3.511 ανάγκες παρέμειναν ακάλυπτες. Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι ανάγκες έφτασαν τις 7.940. Από αυτές καλύφθηκαν 2.459, επίσης σε ποσοστό περίπου 31%, ενώ 5.481 θέσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται ως κενές. Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν 4.106 ανάγκες και πραγματοποιήθηκαν 1.098 προσλήψεις. Το ποσοστό κάλυψης ανήλθε στο 27%, αφήνοντας 3.008 κενές θέσεις. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή καταγράφηκαν 2.329 ανάγκες και καλύφθηκαν 769, δηλαδή περίπου το 33%. Οι εναπομείνασες ανάγκες ανέρχονται σε 1.560. Τέλος, στην κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καταγράφηκαν 3.561 ανάγκες, από τις οποίες καλύφθηκαν 778. Το ποσοστό κάλυψης ήταν μόλις 22%, ενώ 2.783 θέσεις παρέμειναν ακάλυπτες.

Αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής: Τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται

Την άμεση κάλυψη του συνόλου των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με το προσωπικό που πραγματικά χρειάζονται, ζητά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΑΣΕΠ), επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται. Όπως καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί «τα πραγματικά λειτουργικά κενά πρέπει να καταγραφούν πλήρως, άμεσα και με διαφάνεια, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, βαθμίδα και ειδικότητα. Ένα κενό δεν παύει να υπάρχει επειδή καλύπτεται προσωρινά με υπερωρίες. Δεν παύει να υπάρχει επειδή ένας εκπαιδευτικός αναγκάζεται να μετακινείται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων. Δεν παύει να υπάρχει επειδή ώρες κατανέμονται μέσω αναθέσεων προκειμένου να «βγει» το πρόγραμμα. Τα κενά δεν εξαφανίζονται επειδή δεν δηλώνονται. Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π. ζητά την άμεση κάλυψη του συνόλου των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με το προσωπικό που πραγματικά χρειάζονται.»

Μάλιστα τονίζουν ότι η γ φάση αναπληρωτών πρέπει να επισπευστεί. Όπως σημειώνουν «κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει πραγματικό αντίκτυπο στη λειτουργία των σχολείων, στους μαθητές και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα να περιμένει κάθε φορά την επόμενη φάση προσλήψεων για να αντιμετωπιστούν ανάγκες που είναι ήδη γνωστές. Ο ΠΑ.Σ.Ε.Π. ζητά επίσπευση της επόμενης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, με βάση τα πραγματικά κενά που εξακολουθούν να υφίστανται μετά τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Η διαδικασία πρέπει να κινηθεί νωρίτερα και ταχύτερα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βρεθούν άμεσα στις σχολικές μονάδες που τους χρειάζονται.».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και ζητά να καλυφθούν να ενισχυθεί η κάλυψη του κλάδου ΠΕ86. «Ιδιαίτερα για τον κλάδο της Πληροφορικής, η αντίφαση γίνεται πλέον εμφανής. Από τη μία πλευρά, η Πολιτεία θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη ρομποτική και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Από την άλλη, οι ανάγκες στελέχωσης των σχολείων με εκπαιδευτικούς ΠΕ86 εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό μέσα από αναπληρώσεις, μετακινήσεις και διοικητικές διευθετήσεις. Ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς επαρκή στελέχωση με εκπαιδευτικούς Πληροφορικής δεν μπορεί να υπάρξει. Ο εξοπλισμός, οι διαδραστικοί πίνακες, τα εργαστήρια και οι ψηφιακές πλατφόρμες είναι εργαλεία. Εκπαιδευτική αξία αποκτούν μέσα από τους ανθρώπους που τα αξιοποιούν παιδαγωγικά και διδάσκουν στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν, να κατανοούν και να δημιουργούν με την τεχνολογία.

Όταν οι ίδιες ανάγκες επανεμφανίζονται κάθε σχολική χρονιά, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται έκτακτες. Η αναπλήρωση είναι αναγκαίο εργαλείο για πραγματικά προσωρινές και απρόβλεπτες ανάγκες. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί τον μόνιμο τρόπο κάλυψης σταθερών αναγκών του δημόσιου σχολείου. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να ξεκινά από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι από το πόσες ανάγκες μπορούν να χωρέσουν στις εκάστοτε διαθέσιμες πιστώσεις. Πρώτα καταγράφουμε τις ανάγκες. Μετά εξασφαλίζουμε το προσωπικό και τις πιστώσεις που απαιτούνται για να καλυφθούν. Όχι το αντίστροφο.»

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής: Να καλυφθούν άμεσα τα κενά ΠΕ11

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ) ζητά την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών ΠΕ11. Όπως καταγγέλλουν «Με σημαντικά λειτουργικά κενά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές μονάδες της χώρας και μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών. Οι 342 προσλήψεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κάλυψαν μέρος των αναγκών, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν τη στελέχωση των σχολείων. Η εικόνα που έχει πλέον διαμορφωθεί δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλη χρονική απόσταση μέχρι την επόμενη φάση προσλήψεων. Βρισκόμαστε στον Οκτώβριο. Τα κενά που παραμένουν σήμερα δεν μπορούν να μεταφερθούν ως εκκρεμότητα για αργότερα. Κάθε εβδομάδα που περνά χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση σημαίνει διδακτικές ώρες που χάνονται και σχολεία που καλούνται να λειτουργήσουν χωρίς εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής. Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. έχει ήδη μεταφέρει θεσμικά στο Υπουργείο Παιδείας τις ανάγκες του κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, το επόμενο βήμα είναι συγκεκριμένο: άμεση επικαιροποίηση των εναπομεινάντων κενών, εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και Γ΄ Φάση προσλήψεων χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, πρέπει να είναι σαφές ότι η κάλυψη των ωρών δεν ταυτίζεται με την κάλυψη των κενών. Η Φυσική Αγωγή αποτελεί αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο. Η διδασκαλία της μέσω αναθέσεων σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στην ύπαρξη λειτουργικών κενών ΠΕ11, όταν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.

τόχος πρέπει να είναι η στελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς ΠΕ11 και η κάλυψη όλων των πραγματικών λειτουργικών αναγκών του κλάδου. Η εικόνα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν πρέπει να φτάσουμε ξανά στο τέλος της σχολικής χρονιάς με μαθητές που για μήνες - και σε ορισμένες περιπτώσεις για ολόκληρη τη χρονιά - δεν είχαν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής στο σχολείο τους. Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα ως δεδομένη ή αναπόφευκτη. Θα συνεχίσει να καταγράφει τα κενά, να τα αναδεικνύει και να παρεμβαίνει θεσμικά μέχρι την κάλυψή τους. Δεν αρκεί απλώς να πραγματοποιηθεί η Γ΄ Φάση. Το κρίσιμο είναι πότε θα πραγματοποιηθεί και σε ποιο βαθμό θα καλύψει τα πραγματικά λειτουργικά κενά. Ο χρόνος που χάνεται σήμερα είναι διδακτικός χρόνος που δεν αναπληρώνεται. Γι’ αυτό η συνέχεια των προσλήψεων πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxju4zsiush?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κενά στα σχολεία: Μέσα Νοεμβρίου η γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη, τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο με το ρεπορτάζ του Dnews να δείχνει ότι θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου. Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών (εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ-ΕΒΠ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2026-27, αναμένεται να ανέλθει στις 45.000, όπως έχει δηλώσει σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Έτσι, για το υπόλοιπο της χρονιάς απομένουν περίπου 8.500 προσλήψεις. Kαθηγητές τονίζουν ότι η κάλυψη των κενών δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς για την «επόμενη φάση» προσλήψεων αναπληρωτών και πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση που μόνο εις βάρος της εκπαίδευσης λειτουργεί. «Ζητάμε το αυτονόητο, εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Η πραγματικότητα των σχολείων δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από αριθμούς, διοικητικές διευθετήσεις ή προσωρινές λύσεις. Τα πραγματικά κενά πρέπει να καταγράφονται. Οι ανάγκες πρέπει να καλύπτονται. Οι πιστώσεις πρέπει να εξασφαλίζονται. Η Γ΄ φάση προσλήψεων πρέπει να γίνει άμεσα υπό το βάρος των 16.683 κενών» τονίζουν μέσω του Dnews.

Στα Κύθηρα οι μαθητές στερούνται καθηγητών για τα μαθήματα των Πανελληνίων 2027

Η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία είναι ιδαιτέρως έκρυθμη στο Λύκειο Κυθήρων όπου καταγράφονται κενά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ενόψει Πανελληνίων 2027. Σύμφωνα και με τα όσα γνωστοποιήθηκαν μέσω του kythera.news.gr ήδη καταγράφηκαν κενά που αντιστοιχούσαν σε 55 διδακτικές ώρες ήτοι 31 ώρες Μαθηματικών, 14 Χημείας και 10 Οικονομίας, ενώ σημαντικές ελλείψεις υπήρχαν και σε άλλες ειδικότητες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου Κυθήρων Ευστράτιου Χαρχαλάκη, τρεις καθηγητές αναμένεται να βρεθούν από σήμερα στο ΓΕΛ του νησιού, προκειμένου να καλύψουν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία εντοπίζονται τα κρίσιμα κενά. Όπως αναφέρει, η εξέλιξη προέκυψε μετά από απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Παπαδομαρκάκη και σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Διονύση Αναστασόπουλο. Η λύση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση του Δημάρχου, οι τρεις εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στο νησί μέχρι να καλυφθούν οριστικά τα κενά μέσω συμπληρωματικής προκήρυξης αποκλειστικά για τα Κύθηρα (Γ΄ Πειραιά).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrk5ys0g8j5?integrationId=40599y14juihe6ly}