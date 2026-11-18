Η άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ αφορούσε εναέριο ανεφοδιασμό νότια της Κρήτης.

Με 40 ελληνικά μαχητικά συμμετείχε η χώρα μας σε μια γιγαντιαία άσκηση με το Ισραήλ. Η άσκηση εστιάζει στον εναέριο ανεφοδιασμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να αναρτούν σχετικό βίντεο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο Πολεμικών Αεροποριών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Οι Πολεμικές Αεροπορίες του Ισραήλ και της Ελλάδας ολοκλήρωσαν κοινή εκπαιδευτική άσκηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εκτελώντας επιχειρησιακές πτήσεις και εναέριο ανεφοδιασμό ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών για αποστολές μεγάλης εμβέλειας. Η άσκηση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο αεροπορικών δυνάμεων. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε εμβέλεια».

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/IDF/status/2123110509134413874}