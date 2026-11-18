Η Πνίνατ Γιανάι απηύθυνε πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες με ισραηλινές εταιρείες, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Την ισχυρή υποστήριξη του Ισραήλ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσω του Great Sea Interconnector επανέλαβε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνίνατ Γιανάι, μιλώντας σήμερα στο οικονομικό συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», με θέμα «Η Νέα Αρχιτεκτονική της Ελληνικής Οικονομίας».

Παράλληλα, απηύθυνε πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες με ισραηλινές εταιρείες, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe.

«Το Ισραήλ υποστηρίζει σθεναρά τη σύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το έργο θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Ισραηλινή πρέσβης υπογράμμισε ότι οι δύο οικονομίες διαθέτουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα: η Ελλάδα τη στρατηγική γεωγραφική θέση, τη ναυτιλιακή ισχύ και την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το Ισραήλ την τεχνολογική τεχνογνωσία και το δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων, συνεργασιών μεταξύ startups και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

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Όπως ανέφερε, το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 41% μεταξύ 2023 και 2024, από 920 εκατ. σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται άμυνα και τουρισμός.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες βιομηχανικής συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, με αφορμή το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», επισημαίνοντας τις προοπτικές μεταφοράς τεχνογνωσίας, εγχώριας παραγωγής και δημιουργίας εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Στον τουρισμό, σημείωσε ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, έναντι 620.000 το 2024.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ανέδειξε τη σημασία του οικονομικού διαδρόμου IMEC, που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υποδομών.

Κλείνοντας, η Πνίνατ Γιανάι επισήμανε ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και πολιτική συνέχεια, καλώντας επιχειρηματίες και επενδυτές να μετατρέψουν τις στρατηγικές σχέσεις σε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα.

«Το επόμενο κεφάλαιο πρέπει να μας οδηγήσει από το εμπόριο στις κοινές επιχειρήσεις, από τις επενδύσεις στην καινοτομία και από τη διμερή συνεργασία στην περιφερειακή διασυνδεσιμότητα», κατέληξε.