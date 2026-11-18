Η συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Βούλα Πατουλίδου στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του συντρόφου της.

Όπως εξήγησε, έζησε μαζί του για 42 χρόνια, με τον θάνατό του να την επηρεάζει μέχρι και σήμερα.

«Πιστεύω βαθιά σε μία ανώτερη δύναμη, γιατί δεν μπορεί αυτό το θαύμα που λέγεται άνθρωπος να χάνεται, να εξαφανίζεται και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα δω και τον άνδρα μου. Κάπου οι ψυχές μας θα αναγνωρίσουν η μία την άλλη», δήλωσε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου για τον σύζυγό της.

Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική αναφορά στον σύζυγό της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Βούλα Πατουλίδου, ανέφερε: «42 χρόνια ήμασταν μαζί με τον άντρα μου, ήμασταν ένα. Πολλοί έλεγαν ότι χωρίσαμε και κάποια στιγμή είπα ότι ‘ναι, φτάσαμε στα όρια του χωρισμού’ και έλεγαν ‘Α, η Πατουλίδου χωρίζει’. Λέω ‘ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνεται ελληνικά;’ Φτάνεις όταν είσαι 40 - 42 χρόνια με έντονη ζωή, κόκκινα βαρούσαμε… Βεβαίως και μαλώνεις, αλλά δεν σημαίνει ότι τα σπας».

Παράλληλα, η Βούλα Πατουλίδου, αναφέρθηκε στο σήμερα και στον τρόπο που βιώνει την απώλεια του συζύγου της: «Ψάχνεις και όταν λες στον άλλον ‘έχω μια στενοχώρια’ και σου λέει ο άλλος ‘ακόμα;’. Ρε παιδιά, καρότο φυτέψαμε; Τη μία ψυχή μαζί με την δικιά μας τη μισή φυτέψαμε. Είναι δυνατόν να μη γρατζουνιέσαι κάθε φορά που θα ακούσεις ένα τραγούδι;».

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Και συνέχισε: «Πολλές φορές του μιλάω, ειδικά τα βράδια όταν ποτίζω, αλλά είναι ανθρώπινο», κατέληξε η Βούλα Πατουλίδου.

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