Θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων για τον πρόωρο χαμό της μαθήτριας του ΓΕΛ Κατσικά.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων η είδηση της απώλειας της Νικολέτας, μαθήτριας του Γενικού Λυκείου Κατσικά, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τους φίλους, τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς της.

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Σταματούλα Λογοθέτη, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη και τη συγκίνηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με συλλυπητήριο μήνυμα. «Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα αποχαιρετισμού.

«Νικολέτα μας, είσαι φως!» – Το μήνυμα του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Συγκινητικό είναι το μήνυμα του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ΖΠΑ Ιωαννίνων για την απώλεια της μαθήτριας που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην σχολική κοινότητα. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων που δημοσιεύει το epiruspost.gr αποτυπώνει με τον πιο ανθρώπινο τρόπο όσα μπορεί να αφήσει πίσω του ένα παιδί στις καρδιές μιας ολόκληρης σχολικής κοινότητας.

«Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΖΠΑ αποχαιρετά ένα ξεχωριστό κορίτσι, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις καρδιές όλων μας.Πέρασε μία εβδομάδα από την ημέρα που το σχολείο μας αποχαιρέτησε τη Νικολέτα μας. Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμη κι όταν απομακρύνονται από την καθημερινότητά μας, παραμένουν ζωντανοί μέσα στις σκέψεις, στις αναμνήσεις και κυρίως, στις καρδιές μας.

Η Νικολέτα δεν ήταν απλώς ένα κορίτσι που αγαπήσαμε. Ήταν ένα κορίτσι που μας έμαθε πολλά, χωρίς ίσως η ίδια να το είχε συνειδητοποιήσει. Το χαρούμενο κορίτσι με το φωτεινό χαμόγελο, το θαρραλέο κορίτσι με το ανεξάρτητο πνεύμα, που ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές έβρισκε τη δύναμη να χαμογελά, να προχωρά και να δίνει κουράγιο στους ανθρώπους γύρω του. Η Νικολέτα μας δεν ήταν μόνο αποδέκτης αγάπης και δύναμης. Ήταν και η ίδια πηγή δύναμης για τους άλλους. Η στάση της απέναντι στις δυσκολίες αποτελεί για όλους μας ένα σπουδαίο μάθημα θάρρους, αξιοπρέπειας και ψυχικής δύναμης. Μας δίδαξε πως γενναιότητα δεν σημαίνει να μην υπάρχουν δυσκολίες, αλλά να βρίσκεις τη δύναμη να τις αντιμετωπίζεις και ακόμη και μέσα από αυτές, να εμπνέεις τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την ημέρα της τελετής, δεν φορέσαμε μαύρα, όπως μας είχε ζητήσει η μαμά της. Γιατί η Νικολέτα μας είναι χρώμα! Είναι φως! Είναι χαμόγελο! Είναι ζωή! Και έτσι θέλουμε να τη θυμόμαστε: με τα χρώματα της αγάπης, της αισιοδοξίας και της ελπίδας που η ίδια σκόρπισε γύρω της. Μία εβδομάδα μετά, τα λόγια ίσως να μην αρκούν για να εκφράσουν όσα νιώθουμε. Μένουν, όμως, η αγάπη, ο θαυμασμός, η περηφάνια και οι πολύτιμες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί της.

Το σχολείο σου, οι δάσκαλοί σου, η κ. Σοφία, η κ. Ελευθερία, η κ. Ρένα, η κ. Κάτια, ο κ. Γιώργος, ο κ. Μάριος, η κ. Αγγελική, η κ. Μαρία και όλοι όσοι είχαμε την τύχη να σε γνωρίσουμε, υποκλινόμαστε στο θάρρος σου και στη δύναμή σου.

Νικολέτα μας, θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της σχολικής μας κοινότητας. Καλό ταξίδι στο φως, Νικολέτα μας…

Γιατί εσύ ήσουν και θα είσαι ΦΩΣ!»