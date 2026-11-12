Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο στιχουργός Λάκης Τεάζης.

Ο Λάκης Τεάζης πέθανε στον τόπο που αγάπησε και επέλεξε ως πατρίδα του, τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Εκεί θα τελεστεί και η κηδεία του την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στον ναό αγίου Γεωργίου, στις 10 το πρωί. Οι στίχοι του Λάκη Τεάζη μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Σπύρος Παπαβασιλείου, ο Γιάννης Σπανός ενώ τους στίχους του ερμήνευσαν σπουδαίες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, ανάμεσά τους ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού και ο Γιώργος Νταλάρας.

Ποιος ήταν ο Λάκης Τεάζης

Ο Λάκης Τεάζης είχε καταγωγή από το Κιάτο αλλά έζησε για δεκαετίες στα Νέα Μουδανιά, δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Ξανθίππη Καραθανάση.

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Ο δήμος Νέας Προποντίδας με ανακοίνωση του εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Λάκη Τεάζη και επισημαίνει ότι «το έργο του δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

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Με πληροφορίες του ΑΠΕ