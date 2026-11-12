Ραντεβού το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στο Μαρούσι, για το 8ο Πανελλήνιο Τουρνουά Μπάσκετ Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΕΠΑΨΥ.

Πέρσι δεν βρεθήκαμε στο γήπεδο. Φέτος, όμως, το Mental Hoops επιστρέφει και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει! Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ομάδες ωφελούμενων φορέων ψυχικής υγείας από όλη την Ελλάδα έρχονται στο παρκέ, στο Μαρούσι, για το 8ο Πανελλήνιο Τουρνουά Μπάσκετ Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΕΠΑΨΥ.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αγώνες 3×3 και να συμμετάσχει σε δράσεις που ετοιμάζονται γύρω από το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026 | 15:00–20:00

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, Μαρούσι (Διονύσου 154 & Νιόβης)

Είσοδος ελεύθερη

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Το Mental Hoops έχει γίνει θεσμός. Από το 2016, σε κάθε διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 100 αθλητές και πάνω από 20 σωματεία και φορείς ψυχικής υγείας. Και κάθε φορά συγκινούμαστε με το πόσο μετράει αυτή η συνάντηση για τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος.

Για τους ωφελούμενους, το τουρνουά αρχίζει πολύ πριν από το πρώτο τζάμπολ: στις προπονήσεις, στην προσπάθεια να δεθεί η ομάδα, στην προετοιμασία για το ταξίδι. Στο γήπεδο έχουν την ευκαιρία να δείξουν όσα δούλεψαν μαζί, να διεκδικήσουν τη νίκη και να χαρούν το παιχνίδι μπροστά σε μια κερκίδα που τους στηρίζει.

Εκεί σας θέλουμε κι εσάς. Να παρακολουθήσετε τους αγώνες, να χειροκροτήσετε τις ομάδες, να γνωριστούμε. Η στήριξή σας δίνει χαρά στους συμμετέχοντες και βοηθά αυτή τη διοργάνωση να συνεχίζεται. Κάτω από το καλάθι δίνεται καταλυτική απάντηση στις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με δυσκολίες ψυχικής υγείας.