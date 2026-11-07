Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναμένει την επιστροφή του Τσεντί Οσμάν στα παρκέ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το Σάββατο (7/11) ο φόργουορντ του ΠΑΟΚ, Τσεντί Οσμάν για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος.

Ο σταρ του ΠΑΟΚ θα λείψει από τα γήπεδα για περίπου 3 μήνες μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι του EuroCup απέναντι στη Ρόμα την προηγούμενη βδομάδα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναμένει τον διεθνή Τούρκο να επιστρέψει στα παρκέ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2027.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Ο Cedi Osman υποβλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του στο μηνίσκο του δεξιού γόνατος.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε αρθροσκοπική συρραφή εκτεταμένης μηνισκικής βλάβης. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας, Baris Kocaoglu, παρουσία και του γιατρού της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μιχαήλ Σαμαρά.

Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ανέρχεται σε τρεις μήνες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η σταδιακή επανένταξη του Cedi Osman στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

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Είμαστε όλοι στο πλευρό του Cedi Osman και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός!».

{https://x.com/PAOKbasketball/status/2119073579648040971}