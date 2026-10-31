Είχε καλύτερο στο παρκέ τον Μάρκους Φόστερ.

Κινήθηκε σε... ρηχά νερά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε, ωστόσο, να περάσει αλώβητος σήμερα, από το Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή. Κέρδισε, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, σε ένα συνολικά κακό ποιοτικά παιχνίδι, με 63-53. Αποτέλεσμα με το οποίο παραμένει, αήττητος, στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ δεν... πλήρωσε την αστοχία του, τα 17 λάθη που έκανε και είχε καλύτερο στο παρκέ τον Μάρκους Φόστερ (17 πόντοι, με 3/6 τρίποντα). Κακός ο «Γηραιός», ο οποίος υπέστη την 4η ήττα του στην GBL. Πρώτος σκόρερ του ήταν ο Τζέιλεν Λεκιού (10 πόντοι).

Με τη δυναμική του Χάτσον κοντά στο καλάθι, ο Ηρακλής είχε την υπεροχή και το προβάδισμα στο σκορ 3’ με +4 (10-6). Διαφορά που συντήρησε, με την καταλυτική συμβολή του Χόρκλερ, ως το 5’ (15-11).

Ένα εκπληκτικό κάρφωμα του Ταϊρί, ελάχιστα αργότερα, έδωσε το... σύνθημα αντεπίθεσης για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, με τους Γκρέι, Φόστερ να βοηθούν, έγινε «αφεντικό» στο παρκέ, στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με +5 (20-15). Στο 17’ ο «Δικέφαλος» πήγε στο +6 (25-31), επίπεδο γύρω από το οποίο κράτησε την απόστασή του από τον «Γηραιό», φεύγοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (20’ 31-36).

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Μετά από σχεδόν δύο λεπτά επιθετικής αφλογιστίας, για αμφότερες τις ομάδες, στην έναρξη της τρίτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ βρήκε στόχο με τον Φόστερ (22’ 31-36), οι «κυανόλευκοι»... απάντησαν με μικρό σερί 5-0, με εκτελεστές τους Λεκιού, Σίλας και έφεραν τη μάχη στα ίσια (23’ 36-36). Οι «ασπρόμαυροι» ‘έτρεξαν’ δικό τους 0-8 σερί (Χάτζινς, Φόστερ, Χουγκάζ) και απέκτησαν «αέρα» 8 πόντων στο 26’ (36-44).

Η ποιότητα του Όσμαν (1/1 τρίποντο) κράτησε τον ΠΑΟΚ στο +8 (42-50), στο 31’ και τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Ταϊρί να είναι αποτελεσματικός από τη γραμμή των βολών (3/3), ο «Δικέφαλος» πήγε στο +11 (35’ 44-55).

Στο 38’ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +12 (48-60) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 31-36, 42-47, 53-63

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 10 (2), Μέλβιν 5 (1), Ντιάρα 5, Χάτσον 8, Σίλας 9 (1), Κουκ, Στάιλς 6, Χόρκλερ 5, Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 5.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Ταϊρί 9, Όσμαν 12 (3), Αλεξάντερ 7, Χουγκάζ 6 (1) , Καλάθης 2, Γκρέι 5 , Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς 5 (1), Κακλαμανάκης, Φόστερ 17 (3).