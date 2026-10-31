Μεγαλώνει το σερί νικών των «ερυθρολεύκων» στην Super League.

Σε ένα ματς «θρίλερ» ειδικά στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο 90+5' πήρε τη νίκη με 3-2 εκτός έδρας κόντρα στην Κηφισιά για την 9η αγωνιστική της Super League και συνέχισε το σερί των νικών του στο πρωτάθλημα.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχοντας 22 βαθμούς, με έναν αγώνα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό που είναι στη δεύτερη θέση με 21 βαθμούς, ενώ την Κυριακή 1/11 υποδέχεται την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Από την πλευρά της, η Κηφισιά έμεινε στους 11 βαθμούς και την 7η θέση.

Η ομάδα των βορείων προαστίων επέστρεψε από το 0-2, έφερε το ματς στα ίσα και πίστεψε ότι είχε αρπάξει έναν πολύτιμο βαθμό. Υπολόγιζε όμως χωρίς τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος, στο 95ο λεπτό, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Φρόιλερ, βρήκε τον χώρο που χρειαζόταν και με εντυπωσιακό τελείωμα έγραψε το τελικό 2-3, προκαλώντας έκρηξη πανηγυρισμών στην πλευρά του Ολυμπιακού.

Μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ζότα Σίλβα έκλεψε την μπάλα, ο Τσικίνιο δημιούργησε τις προϋποθέσεις και ο Ρόκα εκτέλεσε υποδειγματικά για το 0-1 στο 46'. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον το προβάδισμα και στο 71' κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα. Από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο, ο Μάριους πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-2.

Στο 80', ο Εμπουλά αξιοποίησε την κάθετη πάσα του Κυριόπουλου και με εκτέλεση μπροστά από τον Πιρόλα μείωσε σε 1-2, βάζοντας ξανά φωτιά στην αναμέτρηση. Η Κηφισιά πήρε ψυχολογία, συνέχισε να επιτίθεται και στο 86' άγγιξε την ισοφάριση, όταν το σουτ του Πόμπο σταμάτησε στο δοκάρι. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 91ο λεπτό. Ο Εμπουλά δημιούργησε από αριστερά και ο Ζέρσον με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Στο 95', ο Φρόιλερ έβγαλε εξαιρετική πάσα προς τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος κινήθηκε έξυπνα, απέφυγε το μαρκάρισμα και με δυνατό, εξαιρετικό σουτ πέτυχε το 2-3.

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Κηφισιά Tutu Deals (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Φαν Άιμα, Αμπάντα (69' Πολυκράτης), Ζολιμπουά, Μπένι (76' Κυριόπουλος), Ρουκουνάκης, Πόμπο, Σαγκάλ (76' Εμπουλά), Αντόνισε (42' Σόουζα), Χριστόπουλος (69' Θεοδωρίδης).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63' Έσε), Τσικίνιο (79' Σα), Ρόκα, Ζότα Σίλβα (79' Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (63' Μάριους).