Θέλουν να συνεχίσουν το σερί τους οι Πειραιώτες.

Η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League ανοίγει το απόγευμα του Σαββάτου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπου η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο υποδέχεται τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό, με στόχο να του κόψει τη φόρα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στην Τρίπολη, έχοντας πια τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία επίσημα ματς. Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους κέρδισαν με 2-0 τη Μαρκό εκτός έδρας για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, συμπληρώνοντας οκτώ διαδοχικές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με 13-1 τέρματα κι ενώ ακολουθεί η δοκιμασία με τη Ρεν στη Γαλλία (4/11, 17:30), για το UEFA Europa League.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 από το Magenta Sport 1 League.