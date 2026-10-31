Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Κλειστός θα παραμείνει από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα, έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι συρμοί του Μετρό θα συνεχίσουν να διέρχονται κανονικά από τον σταθμό, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάση για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ. αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει στις 12 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Στο Σύνταγμα έχει προγραμματιστεί στη 1 το μεσημέρι να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 31 Οκτωβρίου 2024, κατά τη διάρκεια έκρηξης σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους.

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την έκρηξη, στο πλαίσιο τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης που έχουν ανακοινώσει συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.