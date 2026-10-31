Τι έδειξε μελέτη για το ολόκληρο μήλο.

Μπορεί ένα μήλο να μας χορτάσει περισσότερο από ένα ποτήρι χυμό, ακόμη κι όταν προσλαμβάνουμε τις ίδιες θερμίδες; Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, η απάντηση είναι θετική, καθώς η μορφή με την οποία καταναλώνουμε ένα φρούτο φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά το αίσθημα κορεσμού.

Όπως αναφέρει το Men's Fitness, η κατανάλωση ολόκληρου μήλου πριν από ένα γεύμα συνδέθηκε με μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας και χαμηλότερη συνολική πρόσληψη θερμίδων, συγκριτικά με την κατανάλωση χυμού μήλου ή πολτοποιημένου φρούτου.

Τι έδειξε η επιστημονική μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2009 στο επιστημονικό περιοδικό Appetite, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 58 ενηλίκων, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε πέντε διαφορετικές δοκιμασίες γεύματος.

Πριν από το μεσημεριανό τους, οι συμμετέχοντες κατανάλωναν είτε κομμάτια μήλου είτε πουρέ μήλου είτε χυμό, με ή χωρίς πρόσθετες φυτικές ίνες. Σε μία από τις δοκιμασίες δεν κατανάλωναν τίποτα προηγουμένως.

Οι μερίδες των προϊόντων μήλου περιείχαν 125 θερμίδες και είχαν βάρος 266 γραμμάρια, ενώ το κυρίως γεύμα ακολουθούσε 15 λεπτά αργότερα.

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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν καταναλώσει ολόκληρο μήλο ένιωθαν περισσότερο χορτάτοι. Μάλιστα, η συνολική πρόσληψη θερμίδων, συμπεριλαμβανομένου του μήλου, ήταν περίπου 15% χαμηλότερη σε σχέση με την περίπτωση που δεν είχε προηγηθεί κάποιο τρόφιμο.

Η διαφορά αντιστοιχούσε σε περίπου 187 θερμίδες.

Γιατί ο χυμός δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι ακόμη και ο χυμός με πρόσθετες φυτικές ίνες δεν προκάλεσε το ίδιο αίσθημα κορεσμού με το ολόκληρο φρούτο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σημαντικό ρόλο ενδέχεται να παίζουν η μάσηση, η φυσική δομή του τροφίμου και ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την κατανάλωσή του.

Αυτό σημαίνει ότι δύο τρόφιμα με παρόμοια θερμιδική αξία δεν έχουν απαραίτητα την ίδια επίδραση στην πείνα.

Πώς να αξιοποιήσετε τα ευρήματα στην καθημερινότητα

Μια απλή αλλαγή είναι να αντικαταστήσετε τον χυμό που συνοδεύει το μεσημεριανό σας με ένα ολόκληρο μήλο και νερό.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδυάσετε το φρούτο με γιαούρτι ή άλλη πηγή πρωτεΐνης, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο ενδιάμεσο γεύμα.

Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι το μήλο δεν αποτελεί από μόνο του μέθοδο αδυνατίσματος, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει ένα ισορροπημένο γεύμα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε τη βραχυπρόθεσμη επίδραση στην όρεξη και όχι τη μακροχρόνια απώλεια βάρους.

Πηγή mensfitness.com