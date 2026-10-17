Γιατί δεν «μετράνε» μόνο οι θερμίδες της ετικέτας; Ποιος ο ρόλος των μικροοργανισμών του εντέρου στην πέψη;

Αν και οι ετικέτες των τροφίμων έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της συσκευασίας και του προϊόντος που συχνά επιλέγετε, δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στην ενέργεια και τις θερμίδες που απορροφά τελικά ο οργανισμός.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαφορά φαίνεται πως έχουν, μεταξύ άλλων, οι αμέτρητοι μικροοργανισμοί που ζουν στο έντερο και συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία της πέψης.

Σύμφωνα με το sciencedaily.com, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας ανέπτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο ονομάζεται DAMM, με σκοπό να μελετήσουν πώς η ανθρώπινη πέψη συνεργάζεται με τον μεταβολισμό των μικροοργανισμών που ζουν και ενεργούν στο έντερο.

Στόχος ήταν να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ποσοστό της ενέργειας των τροφίμων που απορροφάται από το σώμα και πόση τελικά αποβάλλεται.

Γιατί δεν μετράνε μόνο οι θερμίδες της ετικέτας και πώς συμβάλλει το μικροβίωμα του εντέρου;

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο παραδοσιακός υπολογισμός των θερμίδων βασίζεται κυρίως στην περιεκτικότητα των τροφών στα λίπη, τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες.

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Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποτυπώνει πλήρως τι είναι αυτό που συμβαίνει όταν η τροφή καταλήγει στο έντερο.

Η διαδικασία που ακολουθεί το συγκεκριμένο όργανο βασίζεται στη διάσπαση των συστατικών που έχουν απορροφηθεί νωρίτερα από το τρόφιμο, όπως οι φυτικές ίνες και το ανθεκτικό άμυλο.

Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου, τα οποία μπορούν να απορροφηθούν από τον οργανισμό και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου ως πηγή ενέργειας.

Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς του μοντέλου DAMM, τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα προσφέρουν κατά μέσο όρο περίπου 140 θερμίδες ημερησίως, δηλαδή το 7,4% της συνολικής ενέργειας των τροφών που αξιοποιείται τελικά από τον οργανισμό.

Στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο υγειών ενηλίκων ακολούθησαν δύο διαφορετικά διατροφικά προγράμματα. Το ένα ήταν πλούσιο σε φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο και το άλλο περιλάμβανε περισσότερα επεξεργασμένα φαγητά.

Οι συμμετέχοντες που ακολούθησαν τον δεύτερο τύπο διατροφής φαίνεται πως απορρόφησαν περίπου 116 περισσότερες θερμίδες την ημέρα.

Την ίδια ώρα, εκείνοι που κατανάλωσαν περισσότερες φυτικές ίνες, δεν ανέφεραν το αίσθημα της πείνας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, η σύσταση και η επεξεργασία των τροφίμων, αλλά και η δράση των εντερικών μικροοργανισμών, επηρεάζουν σημαντικά την ενέργεια που τελικά αξιοποιεί το σώμα από τις προσλαμβάνουσες τροφές.

Το μοντέλο DAMM, λοιπόν, θα μπορούσε να συμβάλει ενεργά στην καλύτερη κατανόηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη και άλλων μεταβολικών διαταραχών.

Το βασικό συμπέρασμα ωστόσο, έγκειται στο γεγονός ότι οι θερμίδες δεν εξαρτώνται μόνο από το τι καταναλώνετε μέσα στην ημέρα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός, σε συνεργασία με τις λειτουργίες του εντέρου, αντιδρά και επεξεργάζεται τα τρόφιμα.