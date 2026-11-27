Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για 72 με 96 ώρες. Κίνδυνος για πλημμυρες και απαγορευτικό απόπλου, βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ανοίγεται μπροστά μας ένα τριήμερο - τετραήμερο, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν πάνω από τη χώρα μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε αρκετές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα δυτικά, οι οποίοι θα ξεπερνούν ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Η κατάσταση δείχνει αρκετά επικίνδυνη, ενώ θα κάνει κρύο το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα να δούμε χιόνια στις ορεινές περιοχές. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υποχωρήσει η κακοκαιρία, όμως θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα έχουμε ξηρό κρύο, δηλαδή κρύο χωρίς καιρικά φαινόμενα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα θα εντοπίζονται στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, με βροχές και έντονες καταιγίδες, οι οποίες θα ανατροφοδοτούνται συνεχώς με ψυχρό αέρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Από αύριο, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται νοτιότερα και ανατολικότερα και θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Τα καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν τις επόμενες 72 με 96 ώρες.

Σήμερα θα έχουμε φαινόμενα στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας μας. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ θα ακολουθήσουν καταιγίδες τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι άνεμοι σήμερα δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα επικρατήσουν νότιοι, εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Θα ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο 48ωρο.

Αν εξαιρέσουμε τα βορειότερα τμήματα της επικράτειας, νοτιότερα η θερμοκρασία βρίσκεται σε ήπια επίπεδα για την εποχή. Αργά το μεσημέρι θα φτάσει έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική περιμένουμε διάσπαρτες βροχές προς το απόγευμα και το βράδυ, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν σε ένταση έως και τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πιο κοντά στη ζώνη επίδρασης του βαρομετρικού χαμηλού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν βροχές κατά διαστήματα. Ο άνεμος θα είναι νότιος, κοντά στα 5 μποφόρ, η υγρασία αυξημένη και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρίσκεται γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Αύριο, Σάββατο, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη, το οποίο είναι και αρκετά εκτεταμένο, θα εμφανίσει μια τάση μετατόπισης λίγο πιο ανατολικά. Στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, αλλά και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες. Προσοχή, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια στη δυτική Ελλάδα, στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά ακόμη και σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της βόρειας Πελοποννήσου. Θα είναι μια ημέρα που θα θυμίζει έντονα φθινόπωρο.

Το Σάββατο, καθώς θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό Αιγαίο.

Η Κυριακή, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και η δυσκολότερη ημέρα. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα δέχεται ισχυρές βροχές ή καταιγίδες. Η κεντρική, ανατολική και νότια χώρα θα δεχθεί έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας. Ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ισχυροί άνεμοι.

Οι βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 11 μποφόρ. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα από αυτή την ενίσχυση των ανέμων. Ο άνεμος θα γίνεται πιο ξηρός και θα μεταφέρει ψυχρότερο αέρα.

Μέσα στην Κυριακή θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος από τον βορρά προς τον νότο, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι της τάξης των 10 με 14 βαθμών Κελσίου. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει και αρκετά χιόνια στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με περιορισμό της κακοκαιρίας στα ανατολικά και νότια, ωστόσο και πάλι η Δευτέρα θα είναι επικίνδυνη όσον αφορά τους ανέμους.

Ανοίγεται μπροστά μας ένα τριήμερο - τετραήμερο, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλά καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν πάνω από τη χώρα μας. Θα έχουμε αρκετές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα δυτικά, οι οποίοι θα ξεπερνούν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Η κατάσταση δείχνει αρκετά επικίνδυνη, ενώ θα κάνει κρύο το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα να δούμε χιόνια στις ορεινές περιοχές. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υποχωρήσει η κακοκαιρία, όμως θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία και θα έχουμε ξηρό κρύο, δηλαδή κρύο χωρίς καιρικά φαινόμενα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα θα εντοπίζονται στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα, με βροχές και έντονες καταιγίδες, οι οποίες θα ανατροφοδοτούνται συνεχώς με ψυχρό αέρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια. Από αύριο, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται νοτιότερα και ανατολικότερα και θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Τα καιρικά φαινόμενα θα εξελιχθούν τις επόμενες 72 με 96 ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα θα έχουμε φαινόμενα στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας μας. Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ θα ακολουθήσουν καταιγίδες τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι σήμερα δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 7 μποφόρ. Θα ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο 48ωρο.

Αν εξαιρέσουμε τα βορειότερα τμήματα της επικράτειας, νοτιότερα η θερμοκρασία βρίσκεται σε ήπια επίπεδα για την εποχή. Αργά το μεσημέρι θα φτάσει έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.

Στην Αττική περιμένουμε διάσπαρτες βροχές προς το απόγευμα και το βράδυ, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν σε ένταση έως και τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πιο κοντά στη ζώνη επίδρασης του βαρομετρικού χαμηλού, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν βροχές κατά διαστήματα. Ο άνεμος θα είναι νότιος, κοντά στα 5 μποφόρ, η υγρασία αυξημένη και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα βρίσκεται γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Αύριο, Σάββατο, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Ευρώπη, το οποίο είναι και αρκετά εκτεταμένο, θα εμφανίσει μια τάση μετατόπισης λίγο πιο ανατολικά. Στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, αλλά και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες. Προσοχή, καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια στη δυτική Ελλάδα, στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, αλλά ακόμη και σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της βόρειας Πελοποννήσου. Θα είναι μια ημέρα που θα θυμίζει έντονα φθινόπωρο.

Το Σάββατο, καθώς θα πλησιάζουμε προς το βράδυ, θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό Αιγαίο.

Η Κυριακή, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και η δυσκολότερη ημέρα. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα δέχεται ισχυρές βροχές ή καταιγίδες. Η κεντρική, ανατολική και νότια χώρα θα δεχθεί έντονες καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας. Ένα ακόμη στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ισχυροί άνεμοι.

Οι βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 11 μποφόρ. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα από αυτή την ενίσχυση των ανέμων. Ο άνεμος θα γίνεται πιο ξηρός και θα μεταφέρει ψυχρότερο αέρα.

Μέσα στην Κυριακή θα αρχίσει να πέφτει ο υδράργυρος από τον βορρά προς τον νότο, με την πτώση της θερμοκρασίας να είναι της τάξης των 10 με 14 βαθμών Κελσίου. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει και αρκετά χιόνια στα βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με περιορισμό της κακοκαιρίας στα ανατολικά και νότια, ωστόσο και πάλι η Δευτέρα θα είναι επικίνδυνη όσον αφορά τους ανέμους.

Επομένως, η Δευτέρα θα ξεκινήσει με κακοκαιρία από το ύψος του Βόλου και νοτιότερα, ενώ θα δούμε χιόνια στα βουνά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Οι καταιγίδες θα περιοριστούν στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα πνέουν ισχυροί άνεμοι και θα κάνει τσουχτερό κρύο.

Τσουχτερό κρύο θα κάνει από το απόγευμα προς το βράδυ της Κυριακής, ενώ την επόμενη εβδομάδα, μέχρι περίπου την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα καταγραφούν θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Επομένως, τόσο οι ημέρες όσο και οι νύχτες θα είναι ιδιαίτερα ψυχρές, με σχηματισμό παγετού.

θα ξεκινήσει με κακοκαιρία από το ύψος του Βόλου και νοτιότερα, ενώ θα δούμε χιόνια στα βουνά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Οι καταιγίδες θα περιοριστούν στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα πνέουν ισχυροί άνεμοι και θα κάνει τσουχτερό κρύο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn5qota94if5?integrationId=40599y14juihe6ly}