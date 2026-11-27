Η απολογία του Κώστα Καραμανλή θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου που θα κρίνει αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε ειδικό δικαστήριο.

Ενώπιον αρεοπαγίτη εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κ. Καραμανλής καλείται να απολογηθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς ελέγχεται για τυχόν παραλείψεις την περίοδο 2019-2023 αναφορικά με έργα ασφαλείας που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, η οποία θα ενταχθεί στη δικογραφία, τον λόγο θα λάβει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την παραπομπή του ή μη σε ειδικό δικαστήριο.

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