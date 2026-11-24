«Τι κουβαλούσε το τρένο, από τι πέθανε το παιδί μου και τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο. Θέλω να μάθω την αλήθεια».

Ολοκληρώθηκε σήμερα η μαραθώνια κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τον γιο του Ντένι στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Κάτι κρύβουν, κάτι δεν θέλουν να μας πουν, κάτι κουβαλούσε αυτό το τρένο, προσπαθούν να μας καθυστερήσουν. Αν όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε, θα είχαν ήδη πληρώσει αυτοί που προκάλεσαν αυτόν τον πόνο. Πήρα ένα κλειστό φέρετρο και δεν είδα ποτέ το παιδί μου. Δεν είχε λόγο να πετάξει τα δείγματα ο ανακριτής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάνος Ρούτσι.

Η κατάθεση του ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, διακόπηκε για τις 14 του ίδιου μήνα και ολοκληρώθηκε σήμερα. Δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων από την δικηγόρο του κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου για το σύνολο της υπόθεσης, από τη στιγμή δηλαδή της σύγκρουσης των δύο τρένων, στις 28 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε για τις ελλείψεις στην ανακριτική διαδικασία, μίλησε εκτενώς για την επί 23 ημέρες απεργία πείνας, για την «λάσπη» που δέχθηκε από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των εκταφών, τονίζοντας ότι η Εισαγγελία Λάρισας χρονοτριβεί.

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«Μόλις άκουσα - είπε - ότι ο ανακριτής έκλεισε την υπόθεση τον Αύγουστο του 2025, δεν μπορούσα να το δεχτώ, έλεγα δεν θα το αφήσω έτσι. Το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να κάνω για το παιδί μου ήταν αυτό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα και θεωρώ ότι η κοροϊδία συνεχίζεται και η συγκάλυψη συνεχίζεται. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να απαιτώ και να μάθω τι κουβαλούσε το τρένο, από τι πέθανε το παιδί μου και τι υπάρχει μέσα στο φέρετρο. Θέλω να μάθω την αλήθεια».

Απάντησε σε ερωτήσεις για τη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τις επιχειρούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τον ρόλο του Αρείου Πάγου στην υπόθεση συνολικά .

Όπως είπε, «τέσσερα χρόνια σχεδόν αγωνίζομαι και εγώ και οι υπόλοιποι για να μάθουμε το αυτονόητο. Πρέπει όλα να είναι αυτονόητα αλλά δεν είναι. Πρέπει να πούμε πράγματα που όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε. Δεν γίνεται δύο τρένα να κινούνται με ρεύμα στην ουσία και να δημιουργείται αυτή η πυρόσφαιρα. Δεν το δέχομαι ως πατέρας αυτήν την εκδοχή».

Επίσης, χαρακτήρισε ψεύτικα τα βίντεο που προσκόμισε στον Εφέτη Ανακριτή ο δικηγόρος της εταιρείας φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, Βασίλης Καπερνάρος.

Μίλησε για συστηματικές προσπάθειες συγκάλυψης της αλήθειας και τόνισε: «Έγιναν προσπάθειες συγκάλυψης. Προσπαθούν να κρύψουν και να καθυστερήσουν όλη τη διαδικασία για το τι κουβαλούσε το τρένο. Τα βίντεο είναι ψεύτικα. Δεν υπάρχει ούτε μία αλήθεια σε αυτή την ιστορία. Τόσο δύσκολο είναι να μας πουν την αλήθεια; Πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί, με κάθε πράγμα που εμείς προσπαθούμε, μόνοι μας με τους δικηγόρους μας, να σκαλίζουμε την αλήθεια, είναι τόσο δύσκολο να μας πούνε γιατί το κάνανε; Δεν δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Πριν από αυτό υπήρχαν προειδοποιήσεις».

Η δίκη διακόπηκε για αύριο Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου.