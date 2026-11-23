Φωτογραφία από το βαγόνι, στο οποίο ταξίδευε και που τράβηξε ο ίδιος επέδειξε στο δικαστήριο και ο Θωμάς Κωστίδης. Ήταν η στιγμή που η κραυγή της Δέσποινας Γκανίδου από το κοινό ράγισε καρδιές.

Ο Τάσος και ο Στάθης είναι παιδικοί φίλοι. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 συνταξιδευαν στο μοιραίο IC 62. Κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για όλα όσα είδαν, για τους ανθρώπους που βοήθησαν, για τη φωτιά, για την έντονη οσμή και τον καπνό, για την αγωνιώδη αναζήτηση για ένα μπουκαλάκι νερό που κανείς από τους πυροσβέστες και τους διασώστες δεν είχε να τους δώσει, για τις ενοχές που νιώθουν ακόμη και σήμερα. «Στενοχωριέμα - είπε ο Στάθης - που δεν μπόρεσα να σώσω και άλλους ανθρώπους»!

«Άσε με εμένα, πήγαινε να βοηθήσεις μια κοπέλα»

Στον Στάθη είχε αναφερθεί στην κατάθεση της η Ανυσία Λιούρη, μια από τις λίγες επιζώσες του κυλικείου. Ο Στάθης Καρράς κατέθεσε σήμερα: «Βλέπω να υπάρχει φωτιά. Αποφασίσαμε να πηδήξουμε. Θυμάμαι τον Τάσο να πηδάει πρώτος. Προσπαθούσα να πείσω δύο κοπέλες να πηδήσουν αλλά δεν το έκαναν. Μου είπε ο Τάσος πρόσεχε γιατί κάτω έχει ανθρώπους Άκουγα ουρλιαχτά, φωνές. Βοηθήσαμε τον Ρομπέρτο (Σημ. ένας από τους επιζώντες του κυλικείου). Μου είπε άσε με εμένα και πήγαινε εκεί που έχει φωτιά γιατί έχει μια κοπέλα. Την τράβηξα. Ήταν η Ανυσία. Θυμάμαι να ρωτάω επίμονα στούς γονείς μου ποια ήταν και αν σώθηκε. Ήρθε ένας άλλος και μου είπε φύγε θα βοηθήσουμε εμείς».

Ο Στάθης Καρράς ήταν στο Β2 στη μέση με τον φίλο του τον Τάσο Αμπατζίδη. Πήδησαν από κάτω και μετά βρήκαν την Ανυσία και τον Ρομπέρτο. Ο Στάθης τους τράβηξε λίγο πιό μακριά στο χωράφι, εκεί που τους βρήκαν μετά από λίγα λεπτά η Αντωνοπουλου και οι δύο του Πολεμικού Ναυτικού. Η φωτογραφία που δημοσίευσε αποκλειστικά το Dnews στις 7 Νοεμβρίου, σε ρεπορταζ με τίτλο «Φλεγόμενα βαγόνια, τα σίδερα του κυλικείου και σπασμένα παράθυρα διαφυγής» τραβήχτηκε από το κινητό του Στάθη. Την επέδειξε στο δικαστήριο μαζί με φωτογραφία από το μπλουζάκι που φορούσε εκείνο το βράδυ και το οποίο έχει περίεργους λεκέδες παρόμοιους με του πετρελαίου όταν κάνει ιριδισμούς κάτω από το φως του ήλιου. Παρουσίασε επίσης στο πλαίσιο της κατάθεσης του και φωτογραφία με το μπουφάν που φορούσε, το οποίο από μπεζ εκείνο το βράδυ έγινε μαύρο.

«Ήρθαν οι γονείς μου από Κατερίνη. Ζητούσαμε απεγνωσμένα νερό και θυμάμαι να λένε ότι δεν έχουν. Δεν έπεφτε νερό στα βαγόνια σε ποσότητα ικανή να σβήσει τη φωτιά. Μαυρίλα παντού.

Το μπουφάν μου από μπεζ έγινε μαύρο. Μύριζα άσχημα. Έκανα εξετάσεις. Έπλενα πολλές φορές τα χέρια μου γιατί ήταν μαύρα. Αρνήθηκα να μείνω στο νοσοκομείο. Ήθελα να πάω σπίτι στους γονείς μου. Μετά ζήτησα να πάω να κάτσω με τον Τάσο. Όταν γύρισα σπίτι μου και κοιμήθηκα για λίγο, είδα γυαλιά δίπλα στο μαξιλάρι μου. Για πολύ καιρό έπεφταν γυαλιά από το σώμα μου», είπε στην συνέχεια της κατάθεσης του.

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«Στο κουπέ είδαμε τη Φραντζέσκα με τη Μάρθη»

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε στην κατάθεση του και ο Τάσος Αμπατζίδης. Κατέθεσε για μια κοπέλα με την οποία ταξίδευαν καθώς και για τη Φραντζέσκα και τη Μάρθη, τα δύο κορίτσια που ήταν στο ίδιο κουπέ, μετά την μεγάλη καθυστέρηση όμως στον Παλαιοφαρσάλο έφυγαν για το κυλικείο, όπου δεν κατάφεραν να σωθούν.

«Το βαγόνι σημείωσε - είχε γυρίσει ανάποδα ήμαστε σε ύψος 3 μέτρων. Πριν πηδήσω υπήρχε κόσμος που είχε πεταχτεί έξω από τη σύγκρουση. Οι σκηνές έμοιαζαν σαν βιντεοπαιχνίδι με ζόμπι.

Μου πήρε κάποια λεπτά για να βγω από βαγόνι. Καιγόταν το Β2. Πιο πολύ φοβόμουν για έκρηξη. Ενα μπαμ ακούστηκε. Βοηθήσαμε κόσμο με τον φίλο μου. Κυρίως αυτούς που ήταν κάτω. Τους τραβούσαμε μακριά από τη φωτιά. Πήρα τηλέφωνο τον αδερφό μου. Μισή ώρα μετά είχανε κατέβει οι περισσότεροι. Φωνές ακούγαμε κάτω από τα συντρίμμια.

Στο μεταξύ είχε έρθει πυροσβεστική, ασθενοφόρα. Τους τραυματίες τους κατέγραφε η αστυνομία"!

Περιέγραψε την πορεία του προς το δρόμο, με τα σκοινιά που είχαν στο μεταξύ πετάξει οι πυροσβέστες και συνέχισε: «Όταν ανεβήκαμε και έφτασα στη γέφυρα δεν θυμόμουν τίποτα. Είχα σοκαριστεί. Δεν έψαξα μετά ποιούς βοήθησα». Τόσο ο Τάσος όσο και ο Στάθης κατέθεσαν σήμερα για πρώτη φορά. Ουδέποτε δεν κλήθηκαν να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης της υπόθεσης.

Δεύτερη κηδεία

Στο πλαίσιο της σημερινής, 51ης συνεδρίασης του δικαστηρίου κατέθεσε επίσης η Μαρία Κυριακίδου, κόρη του Γιώργου Κυριακίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι ένα χρόνο μετά το δυστύχημα κήδεψε τον πατέρα της για δεύτερη φορά, όταν η Anubis με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά εντόπισε οστά του πατέρα της στο ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο μεταφέρονταν χώματα από το πεδίο λίγες μόνο ώρες μετά το δυστύχημα. «Ο Αγοραστός και ο Τριαντοπουλος είναι η αιτία που εγώ έκανα δεύτερη κηδεία στον μπαμπά μου. Έκαναν μπάζωμα και ξεμπαζωμα του χώρου του δυστυχήματος. Ενα χρόνο καθόμουν έτσι χωρίς να ξέρω. Υποψιαζόμουν αλλά δεν ήξερα. Ένα χρόνο με "έτρωγε" στο μυαλό μου», κατέληξε στην κατάθεση της.

«Το πόδι του Γιωργάκη μου»

Φωτογραφία από το βαγόνι, στο οποίο ταξίδευε και που τράβηξε ο ίδιος επέδειξε στο δικαστήριο και ο Θωμάς Κωστίδης. Ήταν η στιγμή που η κραυγή της Δέσποινας Γκανίδου από το κοινό ράγισε καρδιές. «Κυρία Πρόεδρε σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται το πόδι από τον Γιωργάκη μου»... Ο Θωμάς, μεταξύ άλλων, κατέθεσε: «Είδα κάτι σαν λάμψη. Μετά το τρένο άριχσε να τρέμει, να κουνιέται, αναβόσβηναν τα φώτα και έπεφταν αποσκευές. Μετά πήρε κλήση το βαγόνι. Όταν άνοιξα τα μάτια μου το μόνο φως που είχε ήταν από τη φωτιά. Όταν σηκώθηκα το βαγόνι είχε γυρίσει 90 μοίρες. Ήμουν στη μέση του Β3.

Φωνές για βοήθεια

Καίγομαι, κάποιος να με βοηθήσει, έχω εγκλωβιστεί, μια γυναίκα έψαχνε το μωρό της. Κρεμάστηκαν από ένα μικρό παράθυρο, το ύψος ήταν πάνω από 2 μέτρα. Αντίκρυσα μεγάλη φωτιά, λαμαρίνες διάσπαρτες σε όλη την περιοχή. Κόσμος κοιτούσε στο κενό, κάποιοι ξαπλωμένοι. Ο Θωμάς ήταν στο Β3 βαγόνι όπως και ο Δημήτρης Κατωπόδης, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο ίδιο βαγόνι.