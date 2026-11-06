«Ό,τι και να κάνετε, οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στο σκαμνί», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει εκ νέου η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών και ήρθε το πρώτο αίτημα αναβολής.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ κ. Β. Καπερνάρος και κα. Β. Καπερναρου ζήτησαν αναβολή με επιστολή που παρέδωσε στην έδρα Λαρισαίος δικηγόρος, επικαλούμενοι την παρουσία τους σε άλλη, εξ αναβολής δίκη στην Αθήνα. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής και διέκοψε τη συνεδρίαση για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. «Ό,τι και να κάνετε, οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στο σκαμνί», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αντιδράσεις

Το αίτημα αναβολής πυροδότησε τις έντονες αντιδράσεις γονιών θυμάτων, που βρισκόταν στην αίθουσα. «Φτάνει πια η κοροϊδία. Τι μας φέρατε εδώ; Εμένα κάηκε το παιδί μου, από πέρυσι μας κοροϊδεύετε. Αν δεν κάνετε τη δουλειά σας να φύγετε από τώρα. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας και περιμένουμε ακόμα; Γιατί μας κοροϊδεύετε; Για ποια αναβολή μιλάμε; Για ποια δικαιοσύνη; Η κοροϊδία έφτασε στο ταβάνι. Τόσο ανήθικοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Καλύτερα να σκοτωνόταν το παιδί μου στην Ισπανία.» ήταν φράσεις του Χρήστου Τηλκερίδη, ο οποίος έχασε στα Τέμπη τον γιο του Άγγελο.

Και ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, ο κύριος Γιώργος φώναξε: «Μας κοροϊδεύουν. Εγώ θέλω τη δικαιοσύνη να την πάω στον ουρανό στον εγγονό μου, όταν θα πάω να τον συναντήσω...»

Το ιστορικό της δίκης

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής είχε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2025. Κατηγορούμενοι είναι ο Νικόλαος Τσαντζαράκης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας φύλαξης και βιντεοεπιτήρησης του ΟΣΕ, της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ από το δυστύχημα στα Τέμπη και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, Παναγιώτης Τερεζάκης και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.

Ο πρώτος κατηγορείται για υπεξαγωγη εγγράφων κατ' εξακολούθηση και απείθεια, ο δεύτερος για ηθική αυτουργία και στις δύο κατηγορίες και ο τρίτος για ηθική αυτουργία στην υπεξαγωγη. Μετά είκοσι τρεις (23) συνεδριάσεις η δίκη αναβλήθηκε επ' αόριστον καθώς η πρόεδρος της έδρας προχώρησε σε δήλωση αποχής. Επτά μήνες μετά επαναπροσδιορίστηκε για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Σε αυτές τις 23 συνεδριάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί, προέκυψαν στοιχεία για την υπόθεση, με σημαντικότερο την παραδοχή στο πλαίσιο σχετικής κατάθεσης, του ενός εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων ότι κρατούσαν και οι δύο στο σπίτι και στους υπολογιστές της εργασίας τους βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος που δεν ενέταξαν στην δικογραφία!

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Το Μονομελές πλημμελειοδικείο Λάρισας είχε διατάξει την κατάσχεση του υλικού από τα σπίτια των πραγματογνωμόνων. Το υλικό έδειχνε καρέ καρέ το μπάζωμα του τόπου του δυστυχήματος.

Στις 2 Απριλίου 2026 και ενώ οι δικηγόροι που υποστήριζαν την κατηγορία ζητούσαν μετ' επιτασεως πρόσβαση και στα αρχεία που διατηρούσαν στην εργασία τους, η πρόεδρος της έδρας δήλωσε αποχή, οπότε η δίκη αναβλήθηκε επ' αόριστον. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα με νέα σύνθεση από την αρχή.

«Δεν είναι απλά τιμωρία, είναι εξαθλίωση των συγγενών»

Η δικηγόρος, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορος οικογενειών θυμάτων, σημείωσε: «Η δίκη ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι οι συγγενείς να νομιμοποιηθούν, να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, να δώσουν τις παραστάσεις τους κλπ. Είναι μια διαδικασία που είναι απότοκος αυτού του αίσχους που βιώσαμε, με μια δίκη στον αέρα μετά από 23 δικασίμους». «Το σημαντικό είναι ότι η δίκη ξεκίνησε και διεκόπη για την επόμενη Παρασκευή, αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς σήμερα περιμέναμε πάνω στην έδρα να δούμε τους αναπληρωτές. Να σας ενημερώσω ότι για την προηγούμενη δίκη, που διεκόπη βιαίως, έχουμε κάνει καταγγελία στον Άρειο Πάγο, έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, σε βάρος όχι της προέδρου, η οποία δήλωσε την αποχή, σε βάρος της διοίκησης του Πρωτοδικείου Λάρισας, που δεν προνόησε σε μια μεγάλη δίκη που μπορεί να κρατούσε, πέραν από τους 6 μήνες και 1 χρόνο, να είναι στην έδρα αναπληρωτές, εισαγγελέας και πρόεδρος, σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου κολλήματος. Σήμερα, λοιπόν, έχοντας δει τις συνθέσεις και τους αναπληρωτές, περιμέναμε ότι θα είναι στην έδρα. Πιστέψτε με και προβλέπεται, και οφείλει αυτεπαγγέλτως η δικαιοσύνη να βλέπει τα στραβά και ανάποδα και κυρίως η διοίκηση και να τιμωρεί όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και παραβαίνουν το καθήκον τους, γιατί γι’ αυτό το δηλώσαμε ότι θα κάνουμε αγωγές αποζημίωσης. 23 δικάσιμοι στον αέρα, με ανθρώπους μεροκαματιάρηδες, που πηγαινοέρχονται από Θεσσαλονίκη μαζί μου και που πηγαινοέρχονται ακόμη και από το εξωτερικό. Σας υπενθυμίζω ότι η οικογένεια Μπόζο εργάζονται, είναι μετανάστες στην Ελβετία, με αεροπορικά εισιτήρια, με πήγαινε-έλα. Αυτό όλο, λοιπόν, δεν είναι απλά τιμωρία, είναι εξαθλίωση, εξουθένωση των συγγενών. Ξέρετε γιατί; Για να μη συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ. Όχι. Θα βρίσκονται και οι συγγενείς και εμείς και η δίκη θα γίνει σε αντίκρουση όλων των συμφερόντων που θέλουν να τη σταματήσουν βιαίως».