Τέσσερα νέα κορίτσια, οι δύο αδερφές με τις φίλες τους, ταξίδευαν στο τρίτο βαγόνι και κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Φοβίες, ενοχές, διαταραχές ύπνου, προβλήματα σωματικά, σοβαρά ψυχολογικής μορφής προβλήματα. Είναι κοινά χαρακτηριστικά όλων των επιβατών που κατάφεραν να επιζήσουν της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη, τον Φεβρουάριο του 2023 και να φτάσουν στις μέρες μας στο βήμα του μάρτυρα στη σχετική δίκη.

Τέσσερα νέα κορίτσια, οι δύο αδερφές με τις φίλες τους, ταξίδευαν στο τρίτο βαγόνι και κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών.

Οι καθυστερήσεις, η σύγκρουση και η μυρωδιά που δεν ξεχνούν

Η Ευλαμπία και η Πολυξένη Τζικοπούλου κατέθεσαν για τις καθυστερήσεις στο τρένο, τη σύγκρουση, τη φωτιά, τον καπνό την έντονη μυρωδιά που υπήρχε στο χώρο, που όμοια της, όπως κατέθεσαν, δεν είχαν ξαναμυρίσει.

Τα δύο κορίτσια όπως και οι δύο φίλες τους, Στέλλα - Μαρία Πλατσά και Βηθλεέμ Κουσίδου κατέθεσαν ότι το τρένο, μετά τον σταθμό της Λάρισας έκανε ολιγόλεπτη στάση.

Περιέγραψαν τον έντονο θόρυβο της σύγκρουσης, τα σπασμένα γυαλιά, τα θραύσματα, την φωτιά, η οποία φώτιζε όλο τον χώρο, διότι έσβησε το φως, το φόβο του θανάτου..

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Η φωτιά και η έντονη θερμότητα μέσα στο βαγόνι

Στις καταθέσεις τους μίλησαν και για την έντονη θερμότητα που είχε αναπτυχθεί μέσα στο βαγόνι εξαιτίας της φωτιάς.

Οι τέσσερις φίλες ήταν από τους πρώτους επιβάτες που κατάφεραν να ανεβούν και να φτάσουν στο λεωφορείο που βρισκόταν στο δρόμο, αφού βγήκαν από παράθυρο που είχε σπάσει άλλος επιβάτης. Κατέθεσαν για τη βοήθεια που δέχτηκαν από άλλους επιβάτες και σημείωσαν ότι όταν πλέον κατάφεραν να απομακρυνθούν από τον τόπο δεν μπορούσαν να συνέλθουν από τη μυρωδιά που υπήρχε. Η ίδια μυρωδιά που όπως είπαν, τις «ακολουθεί» μέχρι σήμερα. Οι δύο αδερφές κατέθεσαν ότι κάηκαν τα μαλλιά τους, παρότι η φωτιά δεν τις ακούμπησε.

Όταν έφτασαν στο δρόμο, σύμφωνα με όσα είπαν, υπήρχε μόνο περιπολικό της αστυνομίας και ένα λεωφορείο που μετέφερε τα κορίτσια στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύτηκαν.

Από το δυστύχημα και μετά η ζωή τους άλλαξε δραματικά. Μάλιστα, η Στέλλα Πλατσά ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένη στην κατάθεση της και ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή για να μπορέσει να συνεχίσει.