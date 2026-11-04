«Όποιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα παιδιά θα επιστρέφουν ασφαλή από το σχολείο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλά για εκπαιδευτική αναβάθμιση» σχολιάζουν αιχμηρά οι εκπαιδευτικοί της Κορίνθου.

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα μαθητής της πρώτης τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου όταν τμήμα της τσιμεντένιας κάσας, μαζί με πλακάκια, αποκολλήθηκε στις τουαλέτες, πέφτοντας πάνω στο παιδί και τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στο χέρι.

Την καταγγελία δημοσιοποίησε το εκπαιδευτικό σχήμα «Ανυποχώρητοι Εκπαιδευτικοί – Αυτόνομο σχήμα εκπαιδευτικών του Νομού Κορινθίας», θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων και της συντήρησης των υποδομών. Όπως εξήγησαν το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας. Από την μια στιγμή στην άλλη ο μαθητής βρέθηκε στη συνέχεια ζαλισμένος στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

«Τα παιδιά κινδυνεύουν μέσα στα σχολεία»

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς «Πόσο ακόμη πρέπει να περιμένουμε μέχρι να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή μέσα σε ένα σχολείο; Πόσες προειδοποιήσεις χρειάζονται για να γίνει κατανοητό ότι η πτώση σοβάδων, τα σαθρά ταβάνια, τα αποκολλημένα τσιμέντα και οι επικίνδυνες κτιριακές υποδομές δεν είναι απλώς “τεχνικές εκκρεμότητες”, αλλά μια διαρκής απειλή για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών; Τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο για να μορφωθούν, όχι για να κινδυνεύουν να τραυματιστούν από τα τσιμέντα που καταρρέουν πάνω από τα κεφάλια τους. Οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν να εργαστούν, όχι να κάνουν μάθημα με την αγωνία μήπως πέσει κάποιο κομμάτι τσιμέντου μέσα στην αίθουσα ή στις τουαλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από τις επικοινωνιακές φιέστες και τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, γεμάτες βερμπαλισμούς και βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Θέλουμε αυτά που δικαιούνται τα παιδιά μας γιατί τα παιδιά της ελίτ έχουν λυμένο το βιοποριστικό τους ζήτημα, ενώ ο απλός λαός λυσσάει στα διπλά μεροκάματα για να τα φέρει βόλτα μην έχοντας ούτε χρόνο ούτε ενέργεια για να μετατρέψει αυτήν την λύσσα σε οργή κατά του υπουργείου αμάθειας.»

«Δεν δεχόμαστε να θεωρείται φυσιολογικό να πέφτουν τσιμέντα και πλακάκια πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας»

«Εδώ εξυπηρετούνται “οι ωφελούμενοι μαθητές” του Συνοικισμού Κορινθίας και πέριξ αυτού…Σε αυτές τις τουαλέτες “αξιολογημένης σχολικής μονάδας” έπεσε σε μαθητή Α’ Δημοτικού κατακέφαλα το τσιμέντο με τα πλακάκια. Η υποχρηματοδότηση λοιπόν της δημόσιας παιδείας, η απαξίωση των δημόσιων σχολικών υποδομών και η διαρκής μεταφορά ευθυνών συνθέτουν σαν αποτέλεσμα ένα επικίνδυνο πολιτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που, αντί να ενισχύει το δημόσιο σχολείο, το αφήνει να απαξιώνεται, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και μέσω της οικονομικής ασφυξίας των σχολείων. Δεν δεχόμαστε να θεωρείται φυσιολογικό να πέφτουν τσιμέντα και πλακάκια πάνω από τα κεφάλια των παιδιών μας. Δεν δεχόμαστε η ασφάλεια να εξαρτάται από τα οικονομικά περιθώρια κάθε δήμου. Δεν δεχόμαστε να περισσεύουν χρήματα και μηχανισμοί για την αξιολόγηση και τους επιθεωρητές τους, αλλά να λείπουν για τη συντήρηση των σχολείων εξαιτίας του περίφημου “επιτελικού” κράτους. Απαιτούμε γενναία κρατική χρηματοδότηση, άμεσους ελέγχους σε όλα τα σχολικά κτίρια, ολοκληρωμένα προγράμματα συντήρησης και αποκατάστασης και σαφή κρατική ευθύνη.»