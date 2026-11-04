Στους θύτες επιβλήθηκε τριήμερη και πενθήμερη αποβολή με τους συμμαθητές τους να προχωρούν σε κατάληψη ζητώντας την παραδειγματικη τους τιμωρία.

Αναβρασμός επικρατεί στο Γυμνάσιο Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, στο άκουσμα της είδησης ότι μαθητές δημιούργησαν και διακίνησαν ψεύτικες φωτογραφίες πέντε συμμαθητριών τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι εικόνες είχαν υποστεί επεξεργασία και απεικόνιζαν τις μαθήτριες σε άσεμνο περιεχόμενο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη σχολική κοινότητα. Μόλις έγινε γνωστή η ψηφιακή επίθεση, οι επίμαχες φωτογραφίες διαγράφηκαν, ενώ ο Σύλλογος Διδασκόντων επέβαλε στους μαθητές που τις δημιούργησαν αποβολές τριών και πέντε ημερών.

Ωστόσο, οι μαθητές του σχολείου έκριναν ότι οι συγκεκριμένες κυρώσεις δεν ήταν επαρκείς και προχώρησαν σε κατάληψη, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση των υπευθύνων. Παράλληλα, εξέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε μαθήτριες, εκφράζοντας την υποστήριξή τους.

Άμεση διερεύνηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία κινητοποίησε τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου.

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«Το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα της περιοχής μας, μας προκαλεί ανησυχία και μας υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η προστασία των παιδιών στον φυσικό και ψηφιακό χώρο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η υπηρεσία, δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού με υπευθυνότητα, διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη στα παιδιά και να αντιμετωπιστούν οι ψυχολογικές επιπτώσεις του συμβάντος.

Ο κ. Κόπτσης υπογράμμισε ότι η προστασία της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων κάθε μαθητή αποτελεί βασική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι η επιβολή κυρώσεων στους μαθητές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων.