Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Instagram.

Με μία ακόμη εντυπωσιακή ανάρτηση επέστρεψε η Κλέλια Ανδριολάτου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι βρίσκεται διακοπές και μάλιστα σε εξωτικό προορισμό.

Η γνωστή ηθοποιός, αυτή τη φορά, πόζαρε με φόντο τη θάλασσα και το εντυπωσιακό τοπίο της Πούντα Κάνα, της Καραϊβικής, με τους φοίνικες και τη λευκή άμμο να δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μερικές στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ποζάρει φορώντας το μαγιό της, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες, κάνει κατακόρυφο.

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«Plot twist: it’s November», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στη σχετική λεζάντα.

Όπως όλα δείχνουν, η Κλέλια Ανριολάτου βρήκε την κατάλληλη αφορμή για να ταξιδέψει μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Παράλληλα, πριν από μερικές ημέρες, έγινε γνωστό ότι πρωταγωνιστή στη νέα σειρά «Το σώμα της», ενώ μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να έρθει στη δημοσιότητα και η τελευταία σεζόν του «Μαέστρο», όπου η ηθοποιός πρωταγωνιστεί.