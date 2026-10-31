Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πλήρως τον ρόλο καθενός από τους εμπλεκομένους.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο έξι ανθρώπων, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Φωτογραφίες από το σημείο όπου σημειώθηκε η καταστροφή αποτυπώνουν τις ζημιές στις χάλκινες σωληνώσεις της εγκατάστασης αερίου, οι οποίες φέρεται να υπέστησαν δολιοφθορά από τους τρεις άνδρες που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

Οι εικόνες καταγράφουν τα σημεία από τα οποία αφαιρέθηκαν τμήματα των χαλκοσωλήνων, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αερίου στο κτίριο. Η διαρροή φέρεται να συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, μέχρι να σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη που κατέστρεψε τη διπλοκατοικία και κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

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Πώς έγινε η τραγωδία

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., επικεντρώθηκε από την πρώτη στιγμή στο ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από παρέμβαση στην εγκατάσταση αερίου.

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Αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να εισήλθαν στο κτίριο τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου και να αφαίρεσαν τμήματα των χάλκινων σωληνώσεων.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, φέρονται να απομακρύνθηκαν από το σημείο έχοντας μαζί τους τα αφαιρεθέντα υλικά, χωρίς να αντιληφθούν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η παρέμβασή τους στην εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η θραύση των σωληνώσεων αποδίδεται σε μηχανική καταπόνηση, ενώ τα σχετικά τμήματα εξετάστηκαν εργαστηριακά από ειδικούς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι το χρονικό διάστημα των περίπου πεντέμισι ωρών που μεσολάβησε μέχρι την έκρηξη ήταν αρκετό για να συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα αερίου στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι και οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ισχυρισμοί των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για την αφαίρεση των σωληνώσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο από τους κατηγορουμένους φέρονται να μπήκαν στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ ο τρίτος φέρεται να παρέμεινε εκτός, αναλαμβάνοντας ρόλο επιτήρησης.

Ο ένας από τους δύο υποστηρίζει ότι εισήλθε στο κτίριο, αλλά αρνείται πως ήταν εκείνος που προκάλεσε τη ζημιά στη σωλήνωση. Ο δεύτερος αρνείται ότι γνωρίζει πώς αφαιρέθηκε ο σωλήνας, ενώ ο τρίτος υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση όσων συνέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και εμπρησμός με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.